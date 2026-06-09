SNSで「マンジャロダイエット」という言葉を目にする機会が増え、現在転売が問題となっているが、マンジャロに減量効果はあるのか？――。

食欲や血糖値調節に関わるホルモンに作用するGLP-1関連薬について、使用者がSNSでどのような体調変化を語っているかを調べた研究が発表された。米ペンシルベニア大学の研究グループは、セマグルチドやチルゼパチドを使用した人のReddit投稿を分析し、自己申告された副作用の傾向を調べた。

研究成果は2026年4月10日付で「Nature Health」に掲載された（ ）。SNS上では体重減少目的の話題も目立つが、利用者の投稿からは、こうした薬を使う際に注意すべき体調変化の訴えも見えてきた。

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GLP-1は、食後の血糖値調節や食欲に関わるホルモンの1つだ。セマグルチドはこの働きを利用する薬で、オゼンピックやウゴービなどに使われる。チルゼパチドはGLP-1に加えて別のホルモン経路にも作用する薬で、マンジャロやゼップバウンドの有効成分だ。これらは糖尿病や肥満症の治療で使われる医療用医薬品であり、単なる美容目的の「やせ薬」とは異なる。

研究チームは、2019年5月から2025年6月までに米国の掲示板型ソーシャルニュースサイト「Reddit」に投稿された41万198件を分析した。このうち、自分でセマグルチドまたはチルゼパチドを使っていると読み取れたのは6万7008人で、その43.5％にあたる2万9172人が少なくとも1つの副作用らしき症状を書き込んでいた。

胃腸に関する症状が約66％に

副作用を書き込んだ人の中で最も多かったのは吐き気で36.9％だった。次いで、倦怠感・疲労が16.7％、おう吐が16.3％、便秘が15.3％、下痢が12.6％だった。全体としては、胃腸に関する症状を少なくとも1つ挙げた人が65.8％を占めた。

胃腸症状が多いという傾向は、これまでの臨床試験や添付文書で知られている副作用とおおむね一致する。食欲低下、腹痛、げっぷ、胃酸の逆流、腹部の張り、頭痛、めまいなども一定数みられた。

一方、倦怠感・疲労はReddit上では2番目に多く報告されていたが、臨床試験では主要な副作用として目立つ例は比較的少なかったという。SNSの投稿は臨床試験を置き換えるものではないが、患者が実際に気にしている症状を把握する補助的な情報源になり得る。

これまで十分に注目されてこなかった可能性のある訴えもあった。副作用を書き込んだ人の3.8％が、不正出血、月経量の増加、生理不順、生理痛など、月経に関わる症状を投稿していた。女性だけを対象にすれば、この割合はさらに高くなる可能性がある。

また、寒気、体が冷える、ほてり、発熱など、体温調節に関わるような訴えも一部でみられた。研究チームは、こうした症状が薬そのものによるものか、体重減少や持病、併用薬、生活習慣の変化によるものかは判断できないとしている。

SNSの体験談は「証明」ではなく手がかり

この研究で注意すべきなのは、投稿された症状が実際に薬で起きたと証明されたわけではない点だ。Redditの利用者は年齢や居住地域に偏りがあり、薬を使う人全体を代表しているとは限らない。また、症状に困った人ほど投稿しやすく、何も起きなかった人は書き込まない可能性がある。

投稿には、服用量、使用期間、持病、併用薬などの情報が十分に書かれていないことも多い。このため、今回の割合をそのまま「副作用の発生率」と読むことはできない。研究チームも、結果は因果関係の証明ではなく、今後の臨床研究や市販後調査で確認すべき安全性の手がかりだと位置づけている。

日本でも、マンジャロは糖尿病治療薬として知られ、チルゼパチドを含むゼップバウンドは肥満症治療薬として使われる。ただし、肥満症治療薬があることは、医学的に肥満症でない人が美容目的のダイエットに医療用医薬品を使ってよいという意味ではない。

SNSでは体重減少の体験談が目立つが、今回の研究が示しているのは、吐き気や便秘、倦怠感に加え、生理の変化や寒気など、利用者が気にする体調変化の訴えも少なくないという点だ。

体重減少の効果だけを切り出して「やせ薬」のように扱うことは、薬の本来の適応や安全管理を見落とす危うい受け止め方といえる。医療用医薬品は、診断、適応の確認、用量調整、副作用への対応を含めて、医師の管理下で医学的に必要な患者に使われるべきものだ。

SNSの成功談に流され、医学的な必要性のない減量目的で使うことには警戒が求められる。

文/吉田光男 内外タイムス