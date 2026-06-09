NPB(日本野球機構)は7日、プロ野球・阪神タイガースの森下翔太選手がストライク判定への不服で退場処分となった件での制裁について、厳重注意とあわせ制裁金10万円を科したと発表した。

球審との騒動をめぐり、7日放送のTBS系「サンデーモーニング」に出演した野球解説者の落合博満氏は、「昔は審判が選手を退場にしてはいけないという暗黙のお達しがあった」と明かした。

かつて、「王ボール」「長嶋ボール」という言葉があったように明らかにストライクと思われる投球に対し、球審が思わず「ボール」を宣告してしまうほどスター選手の威光はすごかったという。

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具体的には、コーナーぎりぎりの際どい投球が、通常の打者であればストライクと判定されるところを、ソフトバンク・王貞治球団会長や巨人の故・長嶋茂雄終身名誉監督の打席ではボールと判定されやすかったという。結果、投手は打者を追い込みにくくなり、勝負球がボールにされることで四球が増え、スター打者に有利な状況が生まれた。

もちろん、この判定は公式に認められたものではなく、あくまで当時の選手や関係者の証言に基づく通説だが、複数の投手が同様の証言をしていたことから語り継がれている。

その背景には複数の要因が指摘されており、王氏や長嶋氏はプロ野球界全体の象徴的存在であったことから、「審判も無意識のうちにスターを打ち取りにくくする心理が働いた可能性がある」と一部で報じられている。

さらに、当時の NPB では審判の権威が現在ほど確立されておらず、「スター選手や有力球団の圧力に影響されやすい構造があった」ともいわれ、際どい判定でスター選手をストライクアウトにすれば、球場のファンからの激しいブーイングにさらされるリスクがあったという。

また、審判も人間であり、打者の威圧感や存在感に判定が左右されるという心理的バイアスはやむを得ないとの見方もあったのだろう。現在では映像技術の発達により、判定の正確性を事後的に検証することが可能となった。

MLBでは審判の判定精度に関するデータも公開されており、ハイテク機器でストライク・ボールを判定する「ABS」も導入されている。NPBでもトラックマンの導入が進んでいるが、審判の判定データの公開は限定的である。

人間が判定を行うことの限界を浮き彫りにさせたが、冒頭の騒動は決して球審が忖度を行ったわけではない。人が白黒つける以上、物言いは付き物とはいえ、球審にかみついても状況は悪化するばかりなのがスポーツである。