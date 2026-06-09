薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が、8日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。20年3月に亡くなった志村けんさんの鉄板ギャグ「ヒゲダンス」について語る一幕があった。

田代氏と志村さんは「8時だョ!全員集合」や「志村けんのバカ殿様」などの名作バラエティー番組で長年共演。田代氏がシャネルズ時代に出会ったという。「ルイード」という名のライブハウスで「ライブに出ている時にたまたま志村さんが見に来たの。その時にちょうど、志村さんのヒゲダンスが流行ってて」と当時の状況を説明。田代氏によると、志村さんが来ていたのは知らなかったという。

「ヒゲダンス」に使われている音源がそもそも黒人ミュージシャンの曲だといい「その曲を演奏しながら、ヒゲじゃなくて僕たちは蝶ネクタイしてたんで。この蝶ネクタイを鼻の下に置いてヒゲみたくして、パロディーとしてやってたの」と語った。

「そしたら志村さんがそれを見に来てて。楽屋に入ってらっしゃって『人のネタ使ってると高くつくよ』と。でも『お前ら素晴らしい』と。リズム感もいいし、最初はモノマネでいいと。『僕もそうだった』と志村さんが『コント55号の欽ちゃんが好きだった』と。ずっとモノマネしてて、『続けることによってその人の芸になる、だからお前らはそれを続けろ』と」と志村さんの言葉を紹介した。