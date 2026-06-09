野菜は「乳酸発酵」でうまみと保存性アップ！料理家・真藤舞衣子さんの「発酵レモン」でつくる「レモンパスタ」

野菜がたくさん手に入ったら、ぬか漬けや乳酸発酵でおいしく長持ちさせることができます。発酵というと手間がかかりそうな気がしますが、実は意外と簡単。



料理家・発酵研究家の真藤舞衣子さんによるコラムとレシピを、『別冊天然生活 真藤舞衣子さん 梅仕事と四季の保存食』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介します。

簡単に続けられて体も整う

私の食に関する考え方は、料理も含めて原点は祖母です。

わが家では昔から、床下の大きなポリバケツで漬けられた祖母の手によるぬか漬けが、毎回のように食卓に出ていました。それは食の楽しみのためでもありましたが、むしろ、「食材をむだなく食べきるため」だったように思います。 発酵は健康や味の深みを増すためでもあるけれど、私にとっては「保存」の意味合いのほうが強いんです。

あとは、なんといってもおいしさです。 いま、発酵は健康面のメリットが取り上げられますが、それだけでは生活に根付かないと思っています。 まずは味の好みで取り入れる。そうすれば、ちょっと手間がかかってもモチベーションが下がらず、食べつづけたり、つくりつづけたりすることができるはず。

気軽に始められておすすめなのは、野菜の乳酸発酵。野菜にはもともと乳酸菌がついているので、塩揉みして常温におくだけで、自然と乳酸発酵が進みます。よほどのことがない限り失敗もありません。

旬の野菜をたくさん手に入れて、 残った分を発酵させる。これだけでも続けていれば、自然に体が整います。 しかも、素材そのものの味わいが発酵により一段深まっているので、料理がシンプルになります。

余った野菜は乳酸発酵

野菜の総重量に対し、 2〜3%の塩をふって揉み込みます。 ポリ袋に入れて空気をしっかり抜き、口を結べばOK。暖かい時季なら、3〜4日で酸味が出てきて食べ頃に。

お肉と一緒に煮込んだら、すぐスープになり、メイン料理のつけ合わせにも。 これがあるだけで、栄養の偏りを防げます。

ぬか漬けは少量を冷蔵庫で管理

野菜を生でおいしく食べきれないと思ったら、ぬか床へ入れます。 ぬか床の容器は浅めのほうが扱いやすく効率的。

最近の住宅は機密性が高く空気の流れが滞りがちなので、冷蔵庫で管理すると扱いやすくなります。

長時間留守にするときは、ぬか床のみ冷凍がおすすめ。 自然解凍すれば、復活します。

発酵レモン

レモンの酸味がさわやかな万能調味料。サラダ、パスタ、スープや、焼き肉にも。

■材料（つくりやすい分量）

レモン（国産無農薬） 5個

塩（自然塩または天日塩） レモンの総量の15%

■つくり方

1 レモンをきれいに洗い、水けをよくふき取る。 皮をむいて半分に切り、 種を取ってから、ざく切りにする。

2 1の総重量を量り、その15%の量の塩とレモンをボウルに入れてよく混ぜる。

3 2をハンドミキサーかフードプロセッサーにかけてなめらかになるまで攪拌する。

4 煮沸消毒した保存容器に入れてふたは軽く閉め、常温で夏は3〜4日、冬は1週間おいておく。 その後、冷蔵庫で保存。

発酵の目安：常温で夏は3〜4日、冬は約1週間

保存の目安：冷蔵で約半年

発酵バター（基本とアレンジ）

生クリームとヨーグルトをシェイクして。発酵バターは意外と簡単につくれます。

【基本の発酵バター】

■材料（つくりやすい分量）

生クリーム （乳脂肪分45%以上） 200ml

プレーンヨーグルト 大さじ1

■つくり方

1 ボウルに生クリームとヨーグルトを入れ、泡立て器で、かたくぼそぼそになるまで泡立てる。

2 瓶に1を入れて、ラップをしてからふたを閉め、 思い切りシェイクして分離させる（ラップをしておくとふきこぼれない）。 固形部分が発酵バターとなる。 形を整えて冷やす。 液体部分のホエーはカレーやドリンク、スープなどに使える。

【アレンジ：かつお節】

■材料とつくり方（つくりやすい分量）

基本の発酵バター約150gを冷やす前に、かつおの削り節3gを混ぜて形を整える。

保存の目安 冷蔵で約10日、 冷凍で約1ヵ月

【アレンジ：ハーブ】

■材料とつくり方 （つくりやすい分量）

基本の発酵バター約150gを冷やす前に、きざんだ好みのハーブ3本分とにんにくのすりおろし小さじ1、塩小さじ1/2を混ぜて形を整える。

レモンパスタ

発酵調味料のダブル使い。シンプルだからこそ、個々のおいしさがより際立ちます。

■材料（2人分）

パスタ 160g

にんにく（みじん切り） 1片分

発酵レモン 大さじ1

基本の発酵バター 30g

こしょう 適量

■つくり方

1 塩分濃度1％の沸騰した湯（分量外）でパスタを表示通りにゆでる。ゆで汁はとっておく。

2 フライパンに基本の発酵バターとにんにくを入れ中火にかけ、香りが立ったら1のゆで汁90mlと発酵レモンを入れてよく混ぜる。

3 1のパスタを入れて、汁けがなくなるまでよくからめる。 器に盛り、こしょうをかける。

真藤舞衣子（しんどう・まいこ）

料理家・発酵研究家。料理を通して、環境に配慮した暮らし方や食育を提案している。