マツコ・デラックスが8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。「生まれ変わったら、どこに生まれたい？」との質問に返答した。

番組は15〜19歳の若者に聞いた「生まれ変わったらどこの国に生まれたい」ランキングを集計した記事を紹介。1位は日本の59・7％、2位は韓国の10・2％、3位は米国の8・1％。以下、4位イタリア、5位英国、6位フランス、7位スウェーデンとフィンランドだった。

マツコは「そうだろうねっていうランキング」と前置きした上で「私は日本以外、嫌。本当によかったと思ってる、日本に生まれて」と切り出した。

「もう海外旅行に行くのもあんまり関心なくなってるもん。あんまりというか、何十年も海外行ってないから。比べちゃうんだよね」と語った。

「今まで行った国でもう1回行ってもいいなと思ってるのはイタリアとスペインぐらい。メシも超うまかったし。メシだけっていうわけじゃないけど」と語った上で「こんなに過ごしやすい国なくない？」と投げかけた。その上で「日本よりいいって思った国、ないな」と断言。「本当にラッキーよ、日本に生まれたのは」としみじみ語った。