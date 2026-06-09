「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

周りの目を気にしてしまう人

僕は、自分のアウトプットは、どんなことでも積極的に人の目にさらしていったほうがいいと思っている。

たとえば、会議ではどんどん発言したほうがいいし、コンペがあれば社内外を問わず積極的にチャレンジしていったほうがいい。幹事に立候補することも、勉強会に参加することも、社内の業務管理ツールに日報を上げていくこともアウトプットのひとつだ。

なぜそのように考えているのか。それは「自分の持っている強み」は、ひと目にさらさないと、永遠に埋もれてしまうからだ。

自分の強みは自分ではわからない

たとえば、あなたに「すごく上手にビジネスメールを書ける」というスキルがあったとしよう。シンプルに言えば、文章力が高いということだ。もちろん文章力やそれを活かしたメールのやりとりは、クライアントからの厚い信頼につながるだろうし、営業実績にまで影響するスキルと言える。

でも、自分でそれをカードだと認識するのはかなり難しいだろう。なぜなら、第三者の目に晒される環境にないからだ。メールの文面は、自分と送る相手しか見ることがない。ビジネスメールにおける文章力は、言わば閉鎖的な環境でしか発揮されないスキルなのである。

人に見せてこそ、初めて気付ける

僕は、人が持つ能力・スキル・強みなどを「カード」だと考えている。漫画家の僕なら「ストーリーが作れる」「キャラが作れる」などだ。若ければ「かわいげ」や「愛嬌」もカードだし、言い方はよくないが「イケメン・顔がかわいい」「背が高い」「実家が太い」もカードだ。

このように、人は誰しも何かしらのカードを持っている。しかし、人目にさらさないと、そのカードの存在に気づくのは難しい。なぜなら、自分にとってそれは、あまりに「当たり前」だからだ。

人に見せる。人目に晒す。それだけで、自分だけが持っているカードの存在に気付きやすくなるのだ。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）