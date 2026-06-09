忙しいビジネスパーソンの中には、早朝に運動を取り入れている人もいるかもしれない。起床後すぐに運動をする場合は、いくつか気を付けた方が良いポイントがある。1万人以上の患者を診てきた医師が、科学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、運動のヒントを紹介する。

起床後すぐの運動は、効果的？

体力をつけたいと思い、生活に運動を取り入れる人は多ヒだろう。忙しい中で時間を捻出するため、起床後すぐに運動に取り組むこともあるかもしれない。

実際、朝の運動は体にとって良いのだろうか。

軽い運動は体を目覚めさせるのに役立つが、十分な準備なしに高強度の運動を行うのは勧めにくい。特に心血管リスクがある場合は慎重に判断したい。

朝の軽いストレッチや散歩は、体温を上げ、心身を活動しやすい状態へと切り替えるのに役立つ。運動は体内時計にも影響しうるが、その効果には個人差があり、光を浴びることなど他の要因との組み合わせも重要になる（＊1）。

一方で朝は、起床に伴って血圧が上がりやすく、心臓や血管のトラブルのリスクが高い時間帯とも重なる（＊2）。そのため、朝一番の運動では、いきなりきつい運動にせず、軽い動きで体を起こしてから段階的に強度を上げたい。

また、空腹のまま高強度のトレーニングを行うと、めまいや吐き気、パフォーマンスの低下を招くおそれがある。特に糖尿病治療中など、低血糖のリスクがある場合は、より慎重な判断が求められる。

朝の運動を安全かつ効果的に行うためには、次の点を意識するとよい。

・段階的に強度を上げる：まずはストレッチや軽い有酸素運動で体をほぐし、心拍数と体温をゆっくりと上げる

・十分に準備する：強い負荷のトレーニングを行う場合は、念入りにウォーミングアップを行う

・適切に補給する：必要に応じて、運動前に水分やエネルギーを補給しておく

（本稿は『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から一部抜粋・編集したものです。）

［注］

1.Thomas JM, Kern PA, Bush HM, McQuerry KJ, Black WS, Clasey JL, et al. Circadian rhythm phase shifts caused by timed exercise vary with chronotype. JCI Insight. 2020 Feb 13;5(3):e134270.

2.Kario K. Morning surge in blood pressure and cardiovascular risk. Hypertension. 2010 Nov;56（5）:765-73.