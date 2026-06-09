ネスタがセリエBで監督業再開！…アヴェッリーノとの2年契約にサイン
セリエB（イタリア2部）のアヴェッリーノは8日、アレッサンドロ・ネスタ氏の新監督就任を発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。
現在50歳のネスタ氏は、現役時代にラツィオやミランでセンターバックとして活躍し、2度のチャンピオンズリーグ優勝、3度のセリエA制覇を達成。イタリア代表としてFIFAワールドカップ2006優勝も経験した。引退後はマイアミFCで指導者キャリアをスタートさせ、セリエBのペルージャ、フロジノーネ、レッジャーナで経験を積んできた。
直近では2024年7月にモンツァの指揮官に就任し、満を持して監督キャリア初のセリエA挑戦。しかし、1シーズンでの2度の在任で思うような結果を残せず、2024−25シーズン限りで解任となっていた。
先日にはロベルト・デ・ゼルビ監督とともにトッテナム・ホットスパーのコーチングスタッフ入りも報じられていたが、最終的にオファーを固辞。そして、新シーズンからは今季セリエBを8位でフィニッシュしたアヴェッリーノとなった。
現在50歳のネスタ氏は、現役時代にラツィオやミランでセンターバックとして活躍し、2度のチャンピオンズリーグ優勝、3度のセリエA制覇を達成。イタリア代表としてFIFAワールドカップ2006優勝も経験した。引退後はマイアミFCで指導者キャリアをスタートさせ、セリエBのペルージャ、フロジノーネ、レッジャーナで経験を積んできた。
先日にはロベルト・デ・ゼルビ監督とともにトッテナム・ホットスパーのコーチングスタッフ入りも報じられていたが、最終的にオファーを固辞。そして、新シーズンからは今季セリエBを8位でフィニッシュしたアヴェッリーノとなった。
【公式発表】ネスタがセリエBクラブ指揮官に
𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐍𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 💚— U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) June 8, 2026
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