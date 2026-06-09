ボリューム感ハンパない！布を最小限に抑えたハヨンのランニングウェアに視線釘付け

ガールズグループApinkのオ・ハヨンが、爽やかな景色を背景に、見事なスタイルを披露した。

最近、オ・ハヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】たっぷりボリュームのハヨン

キャプションには、「Run Tour to Jeju 済州での緑の茶畑のなかのランニングと癒し」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。

写真のなかのオ・ハヨンは、済州（チェジュ）島にあるティーブランド「オソルロク」の緑茶畑を背景に、スポーティーな衣装を着用し、唯一無二の健康的な美しさを見せた。

（写真＝オ・ハヨンInstagram）

白色のトップスとグレーのショートパンツでランニング用のファッションを完成させた彼女は、引き締まった体型で注目を集めた。

なお、オ・ハヨンが所属するApinkは最近、デビュー15周年を記念してカムバックした。

◇オ・ハヨン プロフィール

1996年7月19日生まれ、ソウル出身。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。グループ最年少で、ビジュアル担当の一人とされた。2019年8月に1stミニアルバム『OH!』でソロデビュー。演技活動として、ウェブドラマ『彼女を探して』『愛、時間に留まる』『恋愛始発（点）』（いずれも原題）に出演した。身長169cm。