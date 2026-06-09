ジョー マローン ロンドン「ベジー コレクション」誕生！菜園着想の限定フレグランス

ジョー マローン ロンドンから、英国の家庭菜園に着想を得た限定フレグランスシリーズ「ベジー コレクション」が登場します。ビーツやバターナッツスクワッシュ、キャロットブロッサムなど、自然の恵みを意外性のある香りへと昇華したコレクションは、英国らしい遊び心と洗練された感性が魅力。さらに、愛らしい料理人キャラクターTiny Chefとのスペシャルコンテンツも公開され、発売前から注目を集めています♡

英国の菜園から生まれた香りの物語

「ベジー コレクション」は、英国の庭や家庭菜園で見つける自然の美しさからインスピレーションを受けて誕生しました。

鮮やかなビーツの色彩や、なめらかな曲線を描くバターナッツスクワッシュ、キャロットの葉に触れたときに広がる優しい香りなど、日常の中にある小さな発見をフレグランスで表現。

大地の力強さと植物の生命力を感じられる、個性豊かなコレクションです。

また、発売に先駆けて公開されたTiny Chefとのスペシャルコンテンツでは、各野菜の魅力をユーモラスに紹介。ジョー マローン ロンドンならではの英国的なウィットと遊び心が楽しめます。

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3種の限定コロンをチェック

スカーレット ビートルート コロン



価格：12,430円（税込）

深紅のビーツをイメージしたフルーティな香り。ブラックカラントの果実感に、ビーツの個性とパチョリの奥深さが重なります。

トップ：ブラックカラント／ハート：ビーツ／ベース：パチョリ

容量：30mL

ベルベッティ バターナット コロン

価格：12,430円（税込）

ベルベットのような質感を思わせる、温かみのあるウッディグルマン。

トップ：ジンジャー／ハート：バターナッツ／ベース：パチョリ

容量：30mL

キャロット ブロッサム コロン



価格：12,430円（税込）

キャロットブロッサムの優しい甘さを表現した軽やかなフローラルノート。

トップ：フェンネル／ハート：キャロット ブロッサム／ベース：パチョリ

容量：30mL

ホーム＆ボディアイテムも充実

トマト リーフ ハンド ウォッシュ



価格：8,250円（税込）

自然由来のグリセリンとメドウフォームシードオイルを配合。トマトリーフの爽やかな香りで手肌を心地よく洗い上げます。

容量：250mL

グリーン トマト バイン キャンドル



価格：300g21,120円（税込）／価格：75g8,470円（税込）

＊取扱店舗：ジョー マローン ロンドン 代官山、ジョー マローン ロンドン 原宿、ジョー マローン ロンドン 高輪、ジョー マローン ロンドン 六本木、公式オンラインショップ

グリーン トマト バイン ディフューザー



価格：34,760円（税込）

容量：350mL

限定デザインで登場し、まるで夏の朝に窓を開けた瞬間のような、みずみずしい空気感を演出します。

英国らしい遊び心を香りで楽しんで♡

ジョー マローン ロンドンの「ベジー コレクション」は、野菜というユニークなテーマを上品で洗練された香りへと昇華した特別な限定シリーズです。

コロンはもちろん、ホームフレグランスやボディケアアイテムまで揃い、日常を豊かに彩ってくれます。

英国の菜園から届いたような自然の魅力と遊び心を、この夏ぜひ香りで体験してみてはいかがでしょうか♪