ジョー マローン ロンドン「ベジー コレクション」誕生！菜園着想の限定フレグランス
ジョー マローン ロンドンから、英国の家庭菜園に着想を得た限定フレグランスシリーズ「ベジー コレクション」が登場します。ビーツやバターナッツスクワッシュ、キャロットブロッサムなど、自然の恵みを意外性のある香りへと昇華したコレクションは、英国らしい遊び心と洗練された感性が魅力。さらに、愛らしい料理人キャラクターTiny Chefとのスペシャルコンテンツも公開され、発売前から注目を集めています♡
英国の菜園から生まれた香りの物語
「ベジー コレクション」は、英国の庭や家庭菜園で見つける自然の美しさからインスピレーションを受けて誕生しました。
鮮やかなビーツの色彩や、なめらかな曲線を描くバターナッツスクワッシュ、キャロットの葉に触れたときに広がる優しい香りなど、日常の中にある小さな発見をフレグランスで表現。
大地の力強さと植物の生命力を感じられる、個性豊かなコレクションです。
また、発売に先駆けて公開されたTiny Chefとのスペシャルコンテンツでは、各野菜の魅力をユーモラスに紹介。ジョー マローン ロンドンならではの英国的なウィットと遊び心が楽しめます。
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3種の限定コロンをチェック
スカーレット ビートルート コロン
価格：12,430円（税込）
深紅のビーツをイメージしたフルーティな香り。ブラックカラントの果実感に、ビーツの個性とパチョリの奥深さが重なります。
トップ：ブラックカラント／ハート：ビーツ／ベース：パチョリ
容量：30mL
ベルベッティ バターナット コロン
価格：12,430円（税込）
ベルベットのような質感を思わせる、温かみのあるウッディグルマン。
トップ：ジンジャー／ハート：バターナッツ／ベース：パチョリ
容量：30mL
キャロット ブロッサム コロン
価格：12,430円（税込）
キャロットブロッサムの優しい甘さを表現した軽やかなフローラルノート。
トップ：フェンネル／ハート：キャロット ブロッサム／ベース：パチョリ
容量：30mL
ホーム＆ボディアイテムも充実
トマト リーフ ハンド ウォッシュ
価格：8,250円（税込）
自然由来のグリセリンとメドウフォームシードオイルを配合。トマトリーフの爽やかな香りで手肌を心地よく洗い上げます。
容量：250mL
グリーン トマト バイン キャンドル
価格：300g21,120円（税込）／価格：75g8,470円（税込）
＊取扱店舗：ジョー マローン ロンドン 代官山、ジョー マローン ロンドン 原宿、ジョー マローン ロンドン 高輪、ジョー マローン ロンドン 六本木、公式オンラインショップ
グリーン トマト バイン ディフューザー
価格：34,760円（税込）
容量：350mL
限定デザインで登場し、まるで夏の朝に窓を開けた瞬間のような、みずみずしい空気感を演出します。
英国らしい遊び心を香りで楽しんで♡
ジョー マローン ロンドンの「ベジー コレクション」は、野菜というユニークなテーマを上品で洗練された香りへと昇華した特別な限定シリーズです。
コロンはもちろん、ホームフレグランスやボディケアアイテムまで揃い、日常を豊かに彩ってくれます。
英国の菜園から届いたような自然の魅力と遊び心を、この夏ぜひ香りで体験してみてはいかがでしょうか♪