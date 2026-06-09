北斗晶、佐々木健介と“とんかつ朝食”で31回目の結婚記念日を祝う 夫婦2ショットでピース「最高ですねっ」「これからもラブラブでいてください」
元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が4日、自身のブログを更新。夫で元プロレスラー・佐々木健介（59）との31回目の結婚記念日を報告した。
【写真】「最高ですねっ」「ラブラブ」“とんかつ朝食”で31回目の結婚記念日を祝う北斗晶＆佐々木健介
北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」「朝から何も食べてなかったので検査終わりで、無性にコッテリガッツリな物が食べたくなって15：00近くに迎えに来てくれたパパとやっと朝食」と明かし、「実は、本日6月4日は私達夫婦の31回目の結婚記念日なのでお祝いに、トンカツで結婚記念日祝い!!」と、豪華な揚げ物を前に笑顔でピースする夫婦2ショットの写真をアップした。
食事については「結婚記念日だし、バラエティーに飛んだ色々なトンカツを頼んでみました〜（お腹空きすぎて、見るもの見る物食べたくなって片っ端から注文したらすごいことになっちゃただけなんだけどね〜）」（原文ママ）「チーズ入りのトンカツ食べたら中のチーズが熱すぎてパパ…悲鳴をあげてました」と、食事の際の様子をユーモアたっぷりに紹介。
続けて「そして〜家に帰ったらちゃんとケーキを買っておいてくれたパパ 本当に毎年、毎年、ありがとう〜」と感謝をつづり、ホールケーキをカットせず「ダイレクト食い」で2人で楽しんだという豪快で仲良しなエピソードを披露した。
さらに「私は毎年、何もプレゼントを用意してないんだけど 今年は、私が1番欲しいと思ってたバックをドンピシャで買って来てくれましたーーーこれには開けた瞬間驚きましたー!!」（原文ママ）と、心のこもった最高のプレゼントに大感激の様子を見せた。
最高の記念日を終え、「31年目も元気に仲良くたくさん旅行に行って中年夫婦の楽しみを一杯見つけて楽しめたらと思います。私達って青春がプロレスで大した遊びとか、知らないからこれからが青春よー!!なんでも冒険!!なんでもチャレンジ!!」と結び、これからの夫婦生活へ向けてポジティブで熱い決意を語っていた。
コメント欄には「最高ですねっ」「夫婦の鏡！」「仲のよいお二人」「すごく素敵」「これからもラブラブでいてください」などの声が寄せられている。
【写真】「最高ですねっ」「ラブラブ」“とんかつ朝食”で31回目の結婚記念日を祝う北斗晶＆佐々木健介
北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」「朝から何も食べてなかったので検査終わりで、無性にコッテリガッツリな物が食べたくなって15：00近くに迎えに来てくれたパパとやっと朝食」と明かし、「実は、本日6月4日は私達夫婦の31回目の結婚記念日なのでお祝いに、トンカツで結婚記念日祝い!!」と、豪華な揚げ物を前に笑顔でピースする夫婦2ショットの写真をアップした。
続けて「そして〜家に帰ったらちゃんとケーキを買っておいてくれたパパ 本当に毎年、毎年、ありがとう〜」と感謝をつづり、ホールケーキをカットせず「ダイレクト食い」で2人で楽しんだという豪快で仲良しなエピソードを披露した。
さらに「私は毎年、何もプレゼントを用意してないんだけど 今年は、私が1番欲しいと思ってたバックをドンピシャで買って来てくれましたーーーこれには開けた瞬間驚きましたー!!」（原文ママ）と、心のこもった最高のプレゼントに大感激の様子を見せた。
最高の記念日を終え、「31年目も元気に仲良くたくさん旅行に行って中年夫婦の楽しみを一杯見つけて楽しめたらと思います。私達って青春がプロレスで大した遊びとか、知らないからこれからが青春よー!!なんでも冒険!!なんでもチャレンジ!!」と結び、これからの夫婦生活へ向けてポジティブで熱い決意を語っていた。
コメント欄には「最高ですねっ」「夫婦の鏡！」「仲のよいお二人」「すごく素敵」「これからもラブラブでいてください」などの声が寄せられている。