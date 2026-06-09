黒嵜菜々子(C)光文社／週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

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　アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーとして活動するタレントの黒嵜菜々子が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。

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　同誌では2年半ぶりとなるグラビアを披露している。美貌が弾ける、久しぶりの水着姿は必見だ。

　黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出身。2015年から芸能活動を開始。2020年にはアイドルグループ「Peel the Apple」の結成メンバーとなり、2024年に卒業。2025年にはアイドルを完全卒業し、現在はタレント兼「Root mimi」のプロデューサーとして活動している。

　同誌には、東雲うみ、ちーまき、つんこ、佐々木ほのからも登場する。