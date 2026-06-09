「新日本プロレス」６・１４大阪城ホール「全対戦カード」決定…同日「テレ朝」午後１０時１５分から中継
新日本プロレスは８日、６・１４大阪城ホール大会の全対戦カードと試合順を発表した。
上半期の天王山と掲げる大会は６大タイトルマッチを敢行。メインイベントは「ＩＷＧＰヘビー級選手権試合」カラム・ニューマン ＶＳ 辻陽太。セミファイナルでＢＯＳＪを制したＹＯＨが「ＩＷＧＰジュニア王者」ＤＯＵＫＩに挑戦する。
大会は、試合当日の１４日午後１０時１５分から同１１時０９分までテレビ朝日系列で全国中継される。
◆６・１４大阪城全対戦カード
▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負
王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ
▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負
エル・ファンタズモ ｖｓ ジェイク・リー
▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負
タイチ、上村優也 ｖｓ 大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．
▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負
エル・デスペラード ｖｓ ミスティコ
▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負
王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン
▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負
王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ
▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負
王者・アンドラデ・エル・イドロ ｖｓ 挑戦者・海野翔太 ｖｓ 挑戦者・ドリラ・モロニー
※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。
▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合
王者・ＤＯＵＫＩ ｖｓ 挑戦者・ＹＯＨ
▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負
王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・辻陽太