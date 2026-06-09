新日本プロレス

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　新日本プロレスは８日、６・１４大阪城ホール大会の全対戦カードと試合順を発表した。

　上半期の天王山と掲げる大会は６大タイトルマッチを敢行。メインイベントは「ＩＷＧＰヘビー級選手権試合」カラム・ニューマン　ＶＳ　辻陽太。セミファイナルでＢＯＳＪを制したＹＯＨが「ＩＷＧＰジュニア王者」ＤＯＵＫＩに挑戦する。

　大会は、試合当日の１４日午後１０時１５分から同１１時０９分までテレビ朝日系列で全国中継される。

　◆６・１４大阪城全対戦カード

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

　▼第２試合　ノーＤＱマッチ　時間無制限１本勝負

エル・ファンタズモ　ｖｓ　ジェイク・リー

　▼第３試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

タイチ、上村優也　ｖｓ　大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

エル・デスペラード　ｖｓ　ミスティコ

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

王者・成田蓮　ｖｓ　挑戦者・ウルフアロン

　

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ　ｖｓ　挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合　３ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ　ｖｓ　挑戦者・海野翔太　ｖｓ　挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＤＯＵＫＩ　ｖｓ　挑戦者・ＹＯＨ

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン　ｖｓ　挑戦者・辻陽太