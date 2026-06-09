新日本プロレスは８日、６・１４大阪城ホール大会の全対戦カードと試合順を発表した。

上半期の天王山と掲げる大会は６大タイトルマッチを敢行。メインイベントは「ＩＷＧＰヘビー級選手権試合」カラム・ニューマン ＶＳ 辻陽太。セミファイナルでＢＯＳＪを制したＹＯＨが「ＩＷＧＰジュニア王者」ＤＯＵＫＩに挑戦する。

大会は、試合当日の１４日午後１０時１５分から同１１時０９分までテレビ朝日系列で全国中継される。

◆６・１４大阪城全対戦カード

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負

エル・ファンタズモ ｖｓ ジェイク・リー

▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ 大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ ミスティコ

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ ｖｓ 挑戦者・海野翔太 ｖｓ 挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＤＯＵＫＩ ｖｓ 挑戦者・ＹＯＨ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・辻陽太