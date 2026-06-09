本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（5月）時刻未定
予想 N/A 前回 5856.9億元（貿易収支)
予想 887.5億ドル 前回 848.2億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想 1.7% 前回 1.7%（前期比)
予想 3.6% 前回 3.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（4月）15:00
予想 157.0億ユーロ 前回 141.0億ユーロ（143.0億ユーロから修正）（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -2.8%（前年比)
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想 1.6% 前回 0.8%（前年比)
【米国】
貿易収支（4月）21:30
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル（貿易収支)
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 407.0万件 前回 402.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 0.2%（中古住宅販売件数・前月比)
卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル（国際商品貿易)
※予定は変更することがあります
貿易収支（5月）時刻未定
予想 N/A 前回 5856.9億元（貿易収支)
予想 887.5億ドル 前回 848.2億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想 1.7% 前回 1.7%（前期比)
予想 3.6% 前回 3.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（4月）15:00
予想 157.0億ユーロ 前回 141.0億ユーロ（143.0億ユーロから修正）（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（4月）15:00
予想 0.1% 前回 -0.7%（前月比)
予想 -1.2% 前回 -2.8%（前年比)
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想 1.6% 前回 0.8%（前年比)
【米国】
貿易収支（4月）21:30
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル（貿易収支)
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 407.0万件 前回 402.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 0.2%（中古住宅販売件数・前月比)
卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル（国際商品貿易)
※予定は変更することがあります