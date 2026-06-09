【中国】
貿易収支（5月）時刻未定
予想　N/A　前回　5856.9億元（貿易収支)
予想　887.5億ドル　前回　848.2億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【韓国】
実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）08:00
予想　1.7%　前回　1.7%（前期比)
予想　3.6%　前回　3.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（4月）15:00
予想　157.0億ユーロ　前回　141.0億ユーロ（143.0億ユーロから修正）（貿易収支)

ドイツ鉱工業生産指数（4月）15:00
予想　0.1%　前回　-0.7%（前月比)
予想　-1.2%　前回　-2.8%（前年比)

【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想　1.6%　前回　0.8%（前年比)

【米国】
貿易収支（4月）21:30　
予想　-555.0億ドル　前回　-603.0億ドル（貿易収支)

中古住宅販売件数（5月）23:00　
予想　407.0万件　前回　402.0万件（中古住宅販売件数)
予想　0.9%　前回　0.2%（中古住宅販売件数・前月比)

卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　2.8%（卸売売上高・前月比)

【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想　21.0億カナダドル　前回　17.8億カナダドル（国際商品貿易)

※予定は変更することがあります