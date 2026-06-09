宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・山元町、福島県・二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町
9日午前7時26分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の山元町、福島県の二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、それに飯舘村です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
山元町
□福島県
二本松市 田村市 福島伊達市
本宮市 国見町 川俣町
相馬市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 葛尾村
新地町 飯舘村
■震度1
□宮城県
白石市 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
丸森町 気仙沼市 登米市
栗原市 大崎市 涌谷町
仙台青葉区 石巻市 塩竈市
東松島市 松島町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 桑折町 大玉村
鏡石町 天栄村 泉崎村
棚倉町 石川町 玉川村
浅川町 三春町 小野町
いわき市 富岡町
□岩手県
住田町 一関市
□茨城県
日立市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。