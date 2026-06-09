TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

9日午前7時26分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の山元町、福島県の二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、それに飯舘村です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
山元町

□福島県
二本松市　田村市　福島伊達市
本宮市　国見町　川俣町
相馬市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　葛尾村
新地町　飯舘村

■震度1
□宮城県
白石市　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
丸森町　気仙沼市　登米市
栗原市　大崎市　涌谷町
仙台青葉区　石巻市　塩竈市
東松島市　松島町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　桑折町　大玉村
鏡石町　天栄村　泉崎村
棚倉町　石川町　玉川村
浅川町　三春町　小野町
いわき市　富岡町

□岩手県
住田町　一関市

□茨城県
日立市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。