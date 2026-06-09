9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比53.0ポイント高の3899ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4069.60ポイント ボリンジャーバンド3σ

4008.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3947.75ポイント ボリンジャーバンド1σ

3930.60ポイント 5日移動平均

3919.00ポイント 一目均衡表・転換線

3899.00ポイント 9日夜間取引終値

3886.82ポイント 25日移動平均

3852.38ポイント 8日TOPIX現物終値

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3825.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3767.56ポイント 75日移動平均

3764.97ポイント ボリンジャーバンド2σ

3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3704.04ポイント ボリンジャーバンド3σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3495.65ポイント 200日移動平均



株探ニュース