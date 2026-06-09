TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比53.0ポイント高の3899ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4069.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
4008.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3947.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
3930.60ポイント 5日移動平均
3919.00ポイント 一目均衡表・転換線
3899.00ポイント 9日夜間取引終値
3886.82ポイント 25日移動平均
3852.38ポイント 8日TOPIX現物終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3825.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3767.56ポイント 75日移動平均
3764.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3704.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3495.65ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4069.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
4008.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3947.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
3930.60ポイント 5日移動平均
3919.00ポイント 一目均衡表・転換線
3899.00ポイント 9日夜間取引終値
3886.82ポイント 25日移動平均
3852.38ポイント 8日TOPIX現物終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3825.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3767.56ポイント 75日移動平均
3764.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
3711.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3704.04ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3495.65ポイント 200日移動平均
株探ニュース