　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比53.0ポイント高の3899ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4069.60ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4008.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3947.75ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3930.60ポイント　　5日移動平均
3919.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3899.00ポイント　　9日夜間取引終値
3886.82ポイント　　25日移動平均
3852.38ポイント　　8日TOPIX現物終値
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3825.89ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3767.56ポイント　　75日移動平均
3764.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3711.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3704.04ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3495.65ポイント　　200日移動平均

株探ニュース