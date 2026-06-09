グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
893.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
862.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
800.32ポイント 25日移動平均
787.00ポイント 一目均衡表・基準線
782.50ポイント 一目均衡表・転換線
770.64ポイント 75日移動平均
769.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
753.80ポイント 5日移動平均
748.04ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
747.00ポイント 9日夜間取引終値
740.77ポイント 200日移動平均
737.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
706.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
893.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
862.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
800.32ポイント 25日移動平均
787.00ポイント 一目均衡表・基準線
782.50ポイント 一目均衡表・転換線
770.64ポイント 75日移動平均
769.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
753.80ポイント 5日移動平均
748.04ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
747.00ポイント 9日夜間取引終値
740.77ポイント 200日移動平均
737.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
706.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
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