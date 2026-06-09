　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

893.85ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
862.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
831.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
800.32ポイント　　25日移動平均
787.00ポイント　　一目均衡表・基準線
782.50ポイント　　一目均衡表・転換線
770.64ポイント　　75日移動平均
769.14ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
753.80ポイント　　5日移動平均
748.04ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
748.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
747.00ポイント　　9日夜間取引終値
740.77ポイント　　200日移動平均
737.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
706.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース