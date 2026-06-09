9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



893.85ポイント ボリンジャーバンド3σ

862.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

831.50ポイント ボリンジャーバンド1σ

800.32ポイント 25日移動平均

787.00ポイント 一目均衡表・基準線

782.50ポイント 一目均衡表・転換線

770.64ポイント 75日移動平均

769.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ

753.80ポイント 5日移動平均

748.04ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値

748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

747.00ポイント 9日夜間取引終値

740.77ポイント 200日移動平均

737.96ポイント ボリンジャーバンド2σ

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

706.79ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース