コンプしたーーーいッッ♡【マクドナルド】悶絶級の可愛さ！「最新ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から「ちいかわ」のおもちゃが登場！ 5月29日からはじまった第2弾では、第1弾とキャラクターが総入れ替わりしています。それぞれのキャラがマックの制服を着ている、可愛らしい見た目がポイント。ついコンプリートしたくなるかも。今回はそんな第2弾でゲットできるおもちゃをご紹介します。

尻尾や耳も立体的に再現！

おもてなしリーダーの姿になった「モモンガ」。赤が差し色になっている黒いマックの制服を着ており、表情は少し誇らしげにも見えます。尻尾やひょこっと立った耳も再現した、立体感のある可愛らしいビジュアル。

ちょこんとのった帽子に注目

こちらはマクドナルドクルーになった「うさぎ」。まるまるとしたお顔に、小さな帽子がちょこんとのっているのがとってもキュートです。長く伸びた耳が帽子から突き出ているところに、クスッと笑えるユニークさが感じられます。小さな尻尾も再現されており、どの角度から見ても可愛いと思えるかも。

淡いピンクと制服のコントラストが映える

こちらもマックのロゴが入った小さな帽子を頭にのせた、マクドナルドクルーの「古本屋」。ピンクでどこか優しげな表情をした古本屋は、眺めるたびに癒されるかも。同じクルーの制服を着ているうさぎと並べて飾れば、お揃い感が出そうです。

ぷくっと感のある眉が可愛い！

マクドナルドマネージャーになった「シーサー」。横に広がっているたてがみは立体的に再現されています。特徴的な眉は、少しぷくっとしているように見える可愛いビジュアルです。@ftn_picsレポーターともさんによれば「足元に四角い穴が開いていて、鉛筆などを付けて遊ぶこともできます」とのこと。飾るのはもちろん、日常的にも使えるアイテムなので、推しキャラ目当てにチャレンジしてみてはいかが？

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writer：S.Hoshino