モデル・タレントの藤田ニコル(28)が7日、自身のインスタグラムを更新。初のお宮参りを済ませたことを明かした。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友と結婚。今年5月1日に第1子が誕生したことを発表している。



【写真】にこるんのお宮参りルック 「お顔まんまる」でもお母さんの顔に！

藤田は「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と記し、淡い落ち着いた色合いの着物姿でお宮参りをした写真を投稿した。「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と、ほほ笑ましい娘とのお出かけを伝えた。



第1子が生まれてからの1カ月を「慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります」と振り返り、「日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です♡」と充実した生活を報告した。「最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」とつづる。



また自身のX(旧ツイッター)でも、お宮参りを報告。お宮参り時の写真について「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね」と記し、「でも8キロは痩せました あと10キロ」と、さらなるボディメイクに励むことをうかがわせた。



この投稿に、ファンからは「にこるんがもうママなんて！」「優しいママの顔してるな～って思った」「ニコルさんとても幸せそうな顔をしているのが1番嬉しかった」といった声や、「授乳したり忙しくなって勝手にもどりますから」「焦らなくていいしこのままのにこるんも可愛いからね」と先輩ママからの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）