負傷離脱中のアーロン・ジャッジに代わり、ヤンキース打線を救ったのは“ジャッジのバット”だった。AP通信が報じている。

ジャズ・チザム（28）は7日（日本時間8日）のレッドソックス戦で、ジャッジが使用しているモデルのバットを借りて打席に立ち、8回に今季8号となる3ランを放った。ヤンキースはこの回一挙5点を奪い、6対1で勝利した。

試合序盤のチザムは苦しんでいた。レッドソックス先発ランヘル・スアレスの前に、3回、5回、7回の先頭打者として打席に入りながら3打席連続三振。それでも8回、ジョセフー・ラソーサの初球カッターを捉え、右翼席へ運んだ。「当たっていると思って振っていたのに空振りしていたんです。時には少し重いバットを使って、スイングを抑えた方がいいこともある」。チザムによると、ジャッジのバットを使う最大の利点は「振り回さなくなること」だという。「彼のバットを持つと、全力で振れないんです。去年みたいに腹斜筋を痛めてしまうかもしれないから。だから自然とバレルをコントロールして、ボールにしっかり当てようという意識になる。それが助けになっています」。

実際、昨年4月28日、ボルティモアでジャッジのバットを借りていた際に右腹斜筋を痛め、一か月以上の離脱を余儀なくされた。もっとも、チザムがチームメートの道具を借りるのは今に始まったことではない。普段からジアンカルロ・スタントンのぶかぶかのパンツを履いており、5月18日のブルージェイズ戦ではホセ・カバジェロのバットを借りて勝ち越し2ランを放った。「たぶんチームのほとんど全員のバットを使ったことがありますね。ゴルディ（ポール・ゴールドシュミット）とスタントン以外は」とチザム。「あの2人のは、さすがに大きすぎます」。チザムが普段使うのは31インチ、34オンス。一方、ジャッジのバットは35インチ、33オンスだ。

ア・リーグ東地区優勝を争うヤンキースにとって、ジャッジの離脱は大きな痛手だ。しかし、チザムはチーム全員で穴を埋める覚悟を口にする。そして今後も、必要ならチームメートの力を借りるつもりのようだ。次は何を借りるのか。「たぶんアンダーシャツかな」とチザム。「何が起こるか分からないですからね」。