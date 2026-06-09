人形町の隣、浜町が面白い！　端正な割烹から実力派フレンチ定食まで　普段使いしたい5軒

江戸時代には、広大な武家屋敷が立ち並んでいた浜町。この街の魅力はなんといっても新旧の文化の混在だ。端正な日本料理はもちろん、実力派の洋食まで、知れば知るほど虜になること間違いなし！

街の隠れ家…割烹で春満開の一皿に誘われて杯を傾ける『浜町 ふじ田』

「あ、春が来た」。

運ばれてきたひと皿を覗き込んで、思わず小さな声が漏れた。タラの芽にアスパラ、筍、そして淡い紅色の桜海老。中央に品よく佇むのは、関西で親しまれる「うすい豆」を使った饅頭だ。

目にも美しい皿は、湯気とともに、ふわりと春の香りを運んでくる。

うすい豆と桜海老のまんじゅう770円、日本酒（一合）880円〜

『浜町 ふじ田』（手前）うすい豆と桜海老のまんじゅう 770円 （奥）日本酒（一合） 880円〜 春に旬を迎える、うすい豆のまんじゅうはほのかな甘さ。香りのいい生わかめのあんかけをかけて

包丁を握る店主の藤田昌紀さんは、大阪の割烹を皮切りに、九州の旅館や東京の日本料理店で研鑽を積んだ実力派。品書きに並ぶ料理はどれも日本料理の仕事が宿る端正な姿。でも、肩肘張らない価格設定は普段使いにもぴったり。

ここは明治座からほど近い路地に隠れた、地元ご用達の一軒。風格ある建物は、人形町の老舗「よし梅」の元支店だったという。その奥ゆかしい空間で、浜町の夜を静かに過ごす、大人のための、普段着の特等席だ。

『浜町 ふじ田』店主 （右）藤田昌紀さん、（左）希代美さん

店主：藤田昌紀さん、希代美さん「4月には女将の実家の裏山から摘んだ山菜も登場しますよ」

『浜町 ふじ田』

［店名］『浜町 ふじ田』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-34-3

［電話］03-5695-6501

［営業時間］11時半〜13時半LO、17時半〜21時LO、土：17時半〜21時LO

［休日］日、月、祝

［交通］都営新宿線浜町駅A1出口より徒歩約1分

この街のとっておきで主役級の天ぷらと至福の蕎麦を『浜町かねこ』

今でこそ感度のいい店が点在する浜町。だが、「ここができた当時は、周りに何もなくて。そんな街外れの静かさも気に入ってました」と、店主の金子泰史さんは穏やかに笑う。

この界隈、意外にも蕎麦屋が少ないため、手打ちの十割を出すこちらは、地元民が愛するとっておきの定番。しなやかな十割の細打ちをひと口すすれば、常陸秋そばのふくよかな香りがふわりと鼻を抜けていく。

天ざる3200円

『浜町かねこ』天ざる 3200円 穴子や才巻海老など、軽やかで香りのいい天ぷらは塩で食べるのもおすすめ

だが、常連客のお目当てはそれだけではない。専門店もかくやの天ぷらも、ここでは立派な主役だ。カウンターで泳ぐ鮎をはじめ、旬の食材を目の前で鮮やかに揚げてくれる。

さらに、季節のつまみや選び抜かれた日本酒もあり、蕎麦前のお楽しみは、どこまでも尽きない。〆は潔くせいろか、それとも名物の『カレー』か、そこがなんとも悩ましい。

『浜町かねこ』店主 金子泰史さん

店主：金子泰史さん「お酒に合うつまみや季節の天ぷらを蕎麦前にゆっくり楽しんで」

『浜町かねこ』

［店名］『浜町かねこ』

［住所］東京都中央区日本橋浜町3-7-3

［電話］03-4291-3303

［営業時間］月：17時〜20時半・火〜金：11時半〜14時、17時〜20時半・土：11時半〜14時半

［休日］日、祝

［交通］地下鉄半蔵門線水天宮前駅より徒歩約4分、都営新宿線浜町駅より徒歩約6分

小さなドアの向こうで名店仕込みのシェフが腕を振るうフレンチ定食『chez otake（シェ オオタケ）』

下町洋食が息づく日本橋界隈にあって、ここは少し趣が違う。

メニュー構成は、山盛りのサラダと食べ応えのあるメインディッシュという硬派な定食スタイル。味付けもいたってシンプルだが、調理の確かさ、食材の選び方にもフレンチで培った技量を感じさせる。

前菜、美桜鶏（みおうどり）のロースト、バゲット2000円、グラススパークリング1000円

『chez otake（シェ オオタケ）』（料理）前菜、美桜鶏（みおうどり）のロースト、バゲット 2000円 （ドリンク）グラススパークリング 1000円 鶏もも肉1本が丸ごとこんがりとオーブンでローストされた迫力の一皿。付け合わせのキャベツとほうれん草もたっぷり。前菜はゆで卵1個を添えたニース風サラダなどが登場する

「ビストロよりも、もっと気軽なブラッスリーのイメージです」という店主の大竹智之さんは、フランス滞在中に料理の道へ進み、帰国後はかの『ひらまつ』系列で腕を振るった。それが、2000円で味わえるのだから驚きだ。

大竹さんの本領を味わいたいなら、前日までの要予約でコース料理（6000円〜）もあり。

見渡せば、近所に暮らす常連たちが、ワインを飲みながらきままに食事を楽しんでいる。浜町という都会の一角で、静かに暮らすこの街の人々が、羨ましくなるような光景だ。

『chez otake（シェ オオタケ）』店主 大竹智之さん

店主：大竹智之さん「昼も同じメニューでやっていますので気軽に来てください」

『chez otake（シェ オオタケ）』

［店名］『chez otake（シェ オオタケ）』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-19-9・1階

［電話］080-5464-1099

［営業時間］11時半〜13時半、17時〜22時

［休日］水

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約3分

賑やかな銀座に近い緑豊かな住宅街

日本橋の東端。銀座の華やかさを隣に感じつつ、どこか静謐で奥ゆかしい空気が流れる浜町。

この街の顔と言えば、まずは『明治座』だ。歌舞伎から歌謡ショーまでを飲み込むこの芝居小屋は、度重なる焼失や戦禍を乗り越え、東京で最も古い歴史を持つ。

そんなハレの場がある一方で、かつて武家屋敷が連なったという街並みは、今では端正な住宅街へと姿を変えている。その合間に、隣り合う清澄白河のように、感度の高い店がぽつりぽつりと現れて、時代の変化を感じさせている。

しかし、単なる静かな街で終わらないのが、浜町の奥深いところ。

例えば、隅田川に沿って広がる浜町公園は、夏には『中央区大江戸まつり盆おどり大会』の舞台となり、街のムードを一変させる。粋なご近所さんから、感度の高い若者までが入り乱れ、狂乱の宴と化す。それはまさに江戸の祭りが現代に蘇るかのようだ。

時代をつないできたファミリーが描く新たなるチャレンジ『STUDY（スタディ）』

「昔は軒先に縁台があって。おしゃべりをする光景が普通でした」。

そう教えてくれたのは、浜町育ちの店主・佐藤由木子さんだ。 『STUDY』は、30年以上親しまれた『ドイツパンの店タンネ』からリニューアル。

ブックカフェであり、オープンオフィスも兼ねたコワーキングスペースとしても使える。棚に置かれた本は親子三世代の絵本から専門書までのラインナップがユニークだ。

メニューは、タンネ時代の人気のまかないを再現したカレーや焼き菓子など。厳選した国産クラフトビールや中央区の名門『パウリスタ』のコーヒーも揃う。

プレッツェル300円、クラフトビール各種650円〜

『STUDY（スタディ）』（手前）プレッツェル 300円 （奥）クラフトビール各種 650円〜 『タンネ』時代を思わせる、プレッツェルはプレーンとチーズの2種類。特注の生地を毎日焼きあげている

家族の歴史は、明治時代の材木商に始まり、東神田から浜町に移って梱包業、ドイツパン、そして現在へ。時代に寄り添いながら街の日常を紡いできた。そして今や姿を消した縁台に変わり、新しい”街の縁台”へと進化したのだ。

『STUDY（スタディ）』（真ん中）店主 佐藤由木子さん、ほかスタッフ

店主：佐藤由木子さん（真ん中）、ほかスタッフ「上にはギャラリーも併設。時折テラスで開く、イベントも楽しめますよ」

『STUDY（スタディ）』店内はフリーWi-Fiや電源も使える

［店名］『STUDY（スタディ）』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-1-5Haus der TANNE

［電話］080-4584-5080

［営業時間］11時〜20時、火：〜17時、土：〜18時

［休日］月・日

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約5分

※キャッシュレスのみ

海外からも人を呼ぶ、レコードコンビニも『ヤマザキショップ上総屋店』

また、知る人ぞ知る通称『レコードコンビニ』をご存じだろうか？

酒屋からコンビニへ、浜町で百余年を紡ぐ一家の三代目・進藤康隆さんは、なんと現役のDJ。日用品の隣にはアナログ盤が並び、時には進藤さん自らがレコードを回して盛り上がる。

『ヤマザキショップ上総屋店』シティポップを中心にシングル盤が揃う

このユニークなコンビニを一目見ようと、海外からのお客さんも。そんな型破りな店がさりげなく潜んでいるのもこの街らしい。閑静な住宅街のふりをして、歩くほどに”面白い”が顔を出す街、それが浜町なのだ。

『ヤマザキショップ上総屋店』店の奥にDJブースも

［店名］『ヤマザキショップ上総屋店』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-55-5

［営業時間］6時半〜0時

［休日］無休

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約8分

撮影／西崎進也（ふじ田、otake、STUDY、ヤマザキショップ）、浅沼ノア（かねこ）、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、浜町で楽しめる絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】コスパよし！ 浜町で気軽に洋食から蕎麦まで楽しめる名店一覧（32枚）