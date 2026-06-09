【不安症がわかる】”不安”になるのは、よりよく生きたいから。不安を高める要因を知ろう

次から次へと気がかりなことが思い浮かび、不安で、不安でたまらない――そんな状態が続くことがあります。「心配性」「怖がり」など、性格や気質の問題のようにとらえられがちですが、生活に差し障りが生じるほどの現れ方であれば「不安症」という病的な状態ととらえられます。

「不安をなくそう」「不安になるのを避けよう」とすればするほど、不安は強く大きくなり、不安にとらわれやすくなっていきます。書籍 『不安症がわかる本 とらわれから抜け出す』から、「不安」とは何か、といった基礎知識をはじめ、さまざまなケース例とともに不安へのとらわれから抜け出す方法を具体的に紹介します。

不安の感じ方は体質や経験などによって変わる

不安になりやすいというのは、不穏な気配をいち早く察知し、難を逃れる可能性が高まるということでもあります。社会的なつながりを求める傾向も強いので、人類の長い歴史のなかで、不安になりやすい体質は受け継がれやすいものだったと考えられます。

一方で、社会の維持・発展には、怖いもの知らずの人の存在も欠かせません。だからこそ、世の中の人々の不安感受性にはばらつきがあるわけです。

ただし、あまり不安になることはなかったという人も、状況が大きく変化すれば不安を感じるようになることはあります。

■不安を生じやすくするもの

不安になりやすい状況はありますが、実際に不安を感じるか、不安の強さがどれくらいかは、人によって大きく異なります。

不安にならないようにするための行動を、「安全確保行動」といいます。不安な点はすべて解消しておこうと入念な準備をするのも、不安になりそうなことは避けるのも、安全確保行動のひとつです。

こうした対策が功を奏したように思える場合もあるでしょう。しかし、その結果、「備えなければ、たいへんなことになった」という確信が強まったり、「不安はあったが、なんとかなった」という経験ができなくなったりします。

対策しなければ、その場かぎりで消えていく不安が、いつまでも消えなくなってしまうのです。

■不安感受性を高める要因

不安感受性の高さは、親から子に遺伝する傾向があります。ただし、体質なのか、親のふるまいを学習してそうなるのかははっきりしません。

〇体質

もって生まれた、不安感受性の高さ。子どもの頃から心配性、神経質といわれてきた人は、もともと不安感受性が高いと考えられます。

〇不安の伝染

不安になっている人がいると、その様子を見ている人にも不安は伝染します。

〇経験の不足

「不安だったが、やってみたらうまくいった」という経験は、次の不安の軽減につながります。

もともと不安になりやすい人が、少しでも不安になりそうなことを避け続けていると、ちょっとしたことでも反応が出やすくなります。

「よりよく生きたい」からこそ不安になる

不安なときに思いめぐらす「こうなったら困る」という考えの底には、「こうありたい」という思いがあります。

将来は安泰でありたい。でも、いまこの選択が正解かわからない。人によく見られたい。でも、うまくいかないかもしれない。健康で長生きしたいが、いま感じている違和感は重い病気のサインかもしれない─ものごとをネガティブにとらえる傾向が強いと、不安が生じやすくなります。

一方で、「こうありたい」という思いは現状を変える力にもなります。不安にふりまわされず、うまく利用していく知恵が必要です。

■不安な気持ちの底にあるもの

「なんでもいい」「どうなってもいい」と思っていれば、不安にはなりません。「こうありたい」「こうあるべき」という思いが強いときこそ、不安は強くなります。

■不安は本当に悪者？

不安は不快なもの。なるべくならないほうがよいもの─そうした見方から少し離れ、不安がもたらす「よいこと」にも目を向けてみましょう。

〇不安があるから生きのびられた

私たちの祖先は慎重に生きてきたからこそ、子孫を残すことができました。

〇不安があるから成長する

「自分は失敗するかも」と不安になるから、勉強などの対策に力が入ります。不安が強い人は、うまくいったときも「運がよかっただけ」と、実力を過信しません。それも成長につながります。

〇不安があるから外出する

不安な人には「なんとかしたい」という思いがみられます。したいことがなにもなくてじっとしている人とくらべると引きこもりにはなりにくく、医療機関ともつながりやすいのです。

〇不安があるから人とのかかわりをもつ

心細い思いをするからこそ、人のありがたみ、温かさがわかります。人とのつながりを大切にする姿勢も生まれやすいのです。

【前編はこちら】次から次へ不安が押し寄せる「不安症」。”不安”とはどのような状態か