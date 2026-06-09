脳科学者・中野信子が伝える、「空気」を味方にして賢く生き延びるための「３つのステップ」

「なぜ、相手や周りの気持ちがわかりすぎる人ほど生きづらいの？」――。

職場や学校で、「空気」という暗黙のルールの中で生きなければならない私たち。さらに今、激変し続ける社会情勢を受け人々の不安はいや増し、空気の圧力は強まるばかりです。

そこで、中野信子さんが日本人の心性と強みを、脳科学・遺伝学・行動科学をとおして初めてひもとき、多くの共感を呼んだ大ベストセラーに、対処法を加筆したのが『新版 空気を読む脳』です。

日本人に特有の「空気を読む」能力を知ることが、賢く生き延びるための武器となります。第4回（後編）では、「挨拶、謝罪、誠意」を完璧にこなすことなど、この社会で生贄にされず心地よくすごすための3ステップをお知らせします。

空気を「読む」のではなく「つくる」

空気という絶対的支配力に対し山本七平は「水」を差す重要性を説きましたが、不用意に水を差せば自分が生贄になります。そうならないためには、賢く立ち回らねばなりません。

たとえば「水」を差すのでなく、「ぬるま湯」に変えてから注ぐというやり方もあるでしょう。つまり、正論をそのままぶつけるのではなく、場の空気を薄めるために、新しい要素を、刺激的でないかたちで差し込んでおくのです。あとから気づいてくれる人がそれなりの数いれば、それは大きな革命的ムーブメントを起こすための「新しい空気の種」となり得るでしょう。「それは間違っています（水）」と言う代わりに、「みなさんの努力をより活かすために、こういう選択肢も検討しておきませんか（ぬるま湯）」と、日本教の「誠意」を大義名分にして自分の意図を通すことができるよう、幾重にも伏線を張っておくのです。

また、内面に「日本教」以外のサブシステムを隠し持っておくようにするのも良いでしょう。表向きは敬虔な「日本教徒（空気を読む社会人）」を演じつつ、内面にはまったく別の倫理体系を隠し持つ二重構造を構築しておくのです。日本教を、原理主義的に信仰するのでなく、「社会生活用に便利だから使っているだけの表向きのシステム」として割り切るのです。

専門知識や趣味、海外の価値観など、「空気」が一切届かない自分だけの聖域を確保することで、これはやりやすくなります。集団に興奮状態が起きても、「これは日本教の祭りだな」と観客席から眺める冷静さを失わずにいられるでしょう。

さらに「言霊」の力を「予防線」として使うこともできます。言葉が現実を縛るなら、先に言葉を定義して自分に有利な「空気」のフィールドを張ってしまうのです。上級国民、下流老人など、ネガティブな言霊に当てはめられないよう、自分の属性をあえて曖昧にする、あるいは逆に「特異なポジション」を確立して、空気の射程外に逃れるという方略です。

「空気の読めないやつだ」というレッテルを貼られる前に、「空気をあえて読まない面白いやつだ」という「例外規定としての空気」を周囲に認めさせてしまうという方法です。わざとやっていることが透けて見えると失敗してかえって排除されることにつながってしまうので、やや難しいのですが、芸能人の中にもこのやり方で成功してきた人が何人か思い当たります。

謎ルールを賢く生き延びる3ステップ

賢く生き延びる道は、「観察」「擬態」「介入」の3ステップに集約されます。

観察：今、どのような「空気」が醸成され、誰が「生贄」を探しているかを見極めること。

擬態：日本教の基本作法であるところの、挨拶、謝罪、誠意を見せる、を完璧にこなし、穢れを纏った存在にならないこと。

介入：日本教の論理である、「和のために」「みんなのために」を積極的に使い、自分の利益や論理を巧妙に滑り込ませて、自分の有利な方向に集団を持っていくこと。

このように分析してみれば、謎ルールの支配する特殊な単立文明・日本の中であっても、なんとか生きていくことができそうではないでしょうか? 最初はうまくいかないかもしれませんが、少しずつ日本教の教義をうまく利用して、賢く立ち回って生き延びていただきたいと願っています。

分析というものは、絶望するためでなく、この「不合理なシステム」を解剖し、その中でどうやって賢く生きていくかという、サバイバルのためのガイドとして行われるべきだと考えています。

「空気」に骨の髄まで支配され、黙って静かに殺されるのではなく、また、闇雲に抗って生贄になるのでもなく、自分が心地よくすごすための装置として、これを使いこなしていきたいものだと思います。

【中編】誰が生贄に選ばれるのか……脳科学者・中野信子が指摘する「３つの大罪」