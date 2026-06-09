【i Golf Shaper Challenge in 筑紫ケ丘（2026年6月17〜18日）福岡県那珂川市 筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6906ヤード、パー71 優勝賞金324万円】 315ヤードドライブの飛ばし屋が地元で初優勝を狙う。男子下部ツアー今季第6戦の注目は地元・福岡県糸島市出身でACNツアーポイントランキング5位と好調な内山遥人（23＝芥屋ゴルフ倶楽部）。前週9〜11日の「LANDIC CHALLENGE13」（芥屋）と合わせて2週連続の“福岡シリーズ”は内山にとって、地の利を生かす絶好の舞台。昨年ツアー2位のロングヒッターは「まずはベスト15入りが目標。チャンスがあれば初優勝を狙いたい」と意気込む。

プロデビュー5年目を迎えた23歳の飛ばし屋、内山が好調だ。5月の「JPC福井（JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP）」の最終日。2イーグル、3バーディーの64（パー71）で回り、5打差の10位から1打差の2位までランクを上げた。続く「太平洋クラブチャレンジ」も7位と連続トップ10入りを果たした。

「昨年のQTがダメで今季は推薦出場だけなので、いつも以上に必死になって目の前の試合にベストを尽くそうという気持ち。それが好結果につながっているのかも」。4試合を終えてACNポイントランキングは堂々の5位。来季のレギュラーツアー復帰を目指す内山にとって地元・福岡での2連戦は前半の正念場になる。

まずは所属する芥屋で開催される「LANDICチャレンジ13」に向けて「知り尽くしたコースだし、みんなが慣れていない高麗グリーンの芝目が分かるのは有利と思う」。24年には初日68で6位発進し、最終8位と相性の良さを示した。筑紫ケ丘での「i Golf Shaper Challenge」は昨年7位。「ドライバーを打てるホールと打てないホールのけじめをつけながら、チャンスでしっかりバーディーを取っていければもっと上位にいけると思う」と自信を見せた。

ファミコン用ゴルフゲームで遊んだのをきっかけに小3でゴルフを始めた。プロ3年目の24年にACNツアー本格参戦。年間ランキング15位の資格で、翌25年はレギュラーツアー13試合に出場し9試合で予選通過するなど実績を積んだ。オフは14年賞金王の小田孔明が主宰する「チーム孔明」の合宿に参加しチームメートの出水田大二郎、秋吉翔太、長野泰雅らと腕を磨いた。

内山の最大の魅力は1メートル80、80キロの恵まれた体格を生かしたビッグドライブ。昨年は平均飛距離1位の河本力（316・30ヤード）と競り合い、315・39ヤードを記録し部門2位にランクされた。「ドライバーは自分でも一番の武器と思う。その飛距離を生かすためにもアイアンの精度アップが課題」と自己分析。ビッグドライブに加え、ピンを刺すショットを磨き上げてレギュラーツアー定着につなげる決意だ。

刺激材料もある。同い年でプロ入り同期の細野勇策が5月の日本プロでツアー初勝利。「親しくしているので優勝したのはうれしいし、こっちも負けていられない気持ちになった」。同世代の親友・ライバルに追いつき追い越すためにも、まずは地元・福岡で下部ツアー初勝利をつかみ取る。（中島 泉）

◇内山遥人（うちやま・はると）2003年（平15）1月21日生まれ。福岡県糸島市出身。23歳。波多江小3年でゴルフを始め、前原東中では陸上部。糸島高時代はジュニア大会で目立った成績はなし。20年に高3でプロテスト受験も不合格となり芥屋GCに研修生で入社。21年に2回目のテストで合格。24年下部ツアーに本格参戦し「ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山」で初日首位、最終2位と健闘し、年間ランク15位。25年はレギュラーツアーにフル参戦したが年間ランク109位。今季QTランクは129位。1メートル80、80キロ。