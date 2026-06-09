高市総理一強ムードさらに瓦解寸前…今度は”高市応援団”こと自民党「国力研究会」内部で亀裂か

「高市政権を支える」として5月下旬、自民党有志の議員連盟「国力研究会」が発足した。麻生太郎副総裁が主導し、昨年の総裁選に出馬した小泉進次郎防衛相、小林鷹之政調会長、茂木敏充外相らも発起人に名を連ねた。

強力な「応援団」ができたはずだったが…

結果的に8割超の自民党議員が入会し、党内基盤の弱さが指摘される高市早苗首相（党総裁）にとっては、強力な「応援団」ができたはずだった。

「下準備をしてきたのは山田宏参院議員。総裁選で高市陣営の幹部を務めるなど総理の最側近で、今年1月に麻生派に入会した。国力研究会は高市―麻生体制を強化する狙いもあった。かつて安倍晋三元首相が会長を務めた保守系の議連『創生日本』をイメージしていたようだ」（自民党関係者）

しかし、予想外の事態が起こる。産経新聞が5月7日付朝刊で同会の発足をスクープ。その記事には「林芳正総務相には、声をかけなかった」との一文が添えられていた。

「報道が出た後、議連に『入れる人』と『入れない人』がいるのかと、党内は疑心暗鬼になった。排除された人は『反高市』グループになりかねない。それを危惧して議連をドアオープンにしたら、林氏だけでなく、麻生氏の不倶戴天の敵とされる武田良太元総務相まで参加してきた」（政治部記者）

「両院議員総会」とも揶揄されて

前出の自民党関係者はこう続ける。

「ハト派の林氏らも入って、議連は「無色」に。ほとんどの議員が参加しているので、『両院議員総会』と揶揄されている」

さらに、この議連は「高市応援団」内に亀裂を生んでいる。古屋圭司前選対委員長や高鳥修一衆院議員ら、高市氏を長年にわたって支えてきた議員が参加していないのだ。高鳥氏は自身のブログにこう胸中を吐露した。

〈今まで全く応援して来なかった人まで、急に「結束して応援しなければならない」というのに違和感を感じざるを得ません〉

藪蛇になってしまったようだ。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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