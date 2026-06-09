インナーも透け透け…LE SSERAFIM・宮脇咲良、レースのタンクトップ姿が破壊力抜群「ビジュ革命」

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良が非現実的な美しさを披露した。

去る6月8日、宮脇咲良は自身のインスタグラムを更新。

【写真】宮脇咲良、透けたレースのトップス

キャプションには、「LA行ってきます」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、所属事務所の屋上などで撮影したものである。宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは、アメリカ・ロサンゼルスで行われる収録「Under The Ghost」とイベント「iHeartRadio LIVE with LE SSERAFIM on TikTok Live」に参加するため、同日出国した。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

写真のなかの宮脇咲良は、黒色のレースのタンクトップにジーンズという“甘辛コーデ”を披露している。なかでも、短いピンク色の髪の毛と、真っ白な肌がまるでアニメから飛び出してきたかのような雰囲気を際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「ピンク髪の咲良大好き」「若返ってる…すごい」「ビジュ革命」といった反応が寄せられていた。

なお、LE SSERAFIMは、来る6月11〜12日（現地時間）に上記のイベントや収録に登場する予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。