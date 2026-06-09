荷物を持ってもらう方法５パターン
重い荷物を持っているとき、一緒にいる男性に手を貸してもらいたいものです。それでは、男性に荷物を持ってもらうためには、どのような行動を起こせば良いのでしょうか。今回は、「荷物を持ってもらう方法５パターン」をご紹介させて頂きます。
【１】「女の子にこんな重い荷物を持たせる気なのー？」と言い放つ。
冗談を交えて、男性を指導するパターンです。仲の良い男性であれば、このように伝えることも可能となります。
【２】「重いから持って?。」と頼む。
ストレートに頼む方法です。女の子に頼られることに喜びを感じる男性の場合は、喜んで持ってくれるでしょう。
【３】「重いよー。」とアピールする。
「持ってほしい。」と直接的に表現せずに、「重いよー。」とアピールし、男性の気遣いを待つパターンです。「持ってほしいなら、ハッキリと頼め。」と考えている男性もいるので、荷物を持ってもらえないリスクもあります。
【４】男性に近い方の手で荷物を持つ。
男性の視覚に入るように荷物を持ち、アピールする方法です。男性に荷物がぶつかるリスクがあるので注意が必要です。
【５】荷物を重そうに持つ。
男性が自発的に「助けてあげよう。」と思えるような演技力が必要となります。
男性に荷物を持ってもらいたいとき、みなさんはどのように振る舞っているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】「女の子にこんな重い荷物を持たせる気なのー？」と言い放つ。
冗談を交えて、男性を指導するパターンです。仲の良い男性であれば、このように伝えることも可能となります。
ストレートに頼む方法です。女の子に頼られることに喜びを感じる男性の場合は、喜んで持ってくれるでしょう。
【３】「重いよー。」とアピールする。
「持ってほしい。」と直接的に表現せずに、「重いよー。」とアピールし、男性の気遣いを待つパターンです。「持ってほしいなら、ハッキリと頼め。」と考えている男性もいるので、荷物を持ってもらえないリスクもあります。
【４】男性に近い方の手で荷物を持つ。
男性の視覚に入るように荷物を持ち、アピールする方法です。男性に荷物がぶつかるリスクがあるので注意が必要です。
【５】荷物を重そうに持つ。
男性が自発的に「助けてあげよう。」と思えるような演技力が必要となります。
男性に荷物を持ってもらいたいとき、みなさんはどのように振る舞っているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）