『地獄に堕ちるわよ』が大ヒットの裏で……「企画が通らない」業界人が漏らすNetflixへの不満

細木数子の半生を描いたドラマが大ヒット

動画配信サービス『Netflix』で、4月末から配信がスタートした日本発のオリジナルドラマシリーズ『地獄に堕ちるわよ』がすさまじい勢いで再生数を伸ばしている。

同作は、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なパワーワードや決めゼリフで一世を風靡した占術家・細木数子の波瀾万丈な半生を、人気と実力を兼ね備える国民的女優・戸田恵梨香が体を張って演じ切ったセンセーショナルな作品だ。

戦後の闇市から身を起こし、銀座のクラブ経営を経て、裏社会の有力者たちと交わりながら“テレビの視聴率女王”へと駆け上がった、平成を代表する女傑の軌跡が赤裸々に描かれており、日本国内でまたたく間にランキング1位を獲得した。

驚くべきは、その熱狂が国内だけにとどまっていない点だ。

配信初週から韓国、台湾、香港、タイをはじめとする7つの国と地域でトップ10入りを果たしたほか、グローバルランキングでも4位にランクイン。日本の有名人の史実を描いたドラマが、これほどまでに海外の視聴者に受け入れられるとは多くの人は予想していなかったのではないだろうか。そんななか『地獄に堕ちるわよ』は、作品のクオリティと面白さで国境の壁を越えてみせたのだ。

『地獄に堕ちるわよ』だけではない。『火花』『全裸監督』『今際の国のアリス』『サンクチュアリ -聖域-』『極悪女王』『地面師たち』――。これらのNetflixオリジナル作品は、ここ数年間のドラマ界を代表するタイトルであることは間違いない。

さらに、Netflixは多額の資本を使って有名監督や人気脚本家、優秀なクリエイターたちを次々に囲い込むことに成功。日本のエンターテインメントの頂点に君臨しようとしており、もはや民放ドラマが太刀打ちできない状況になりつつあることは、素人の目にも明らかだろう。

しかし――。

圧倒的な勢いと熱狂の裏で、最近になってNetflixに対して現場からは不満の声が噴出してきているという。

映像業界で働くプロデューサーや制作会社スタッフ、ドラマライター、脚本家たちのリアルな声を聞いた。

過激な題材以外は採用されづらい

「過激、アングラ、ウラ社会モノでなければ、ほぼ企画が通らないんです」

映像制作会社でドラマ制作に携わるベテランプロデューサーのＡ氏は嘆くように語る。

「Netflixに企画を提出しても門前払いされることばかり。彼らが求めているのは、とにかくエッジの効いた、コンプライアンス的に地上波では絶対に無理な題材ばかり。王道のロマンチックな恋愛ドラマや市井の人々の機微を描くような感動作は『パンチが弱い』の一言で片付けられてしまうんですよ」

決して制作会社の発言力が弱いわけでも、企画がつまらないわけではない――。こうした現状には理由があるとA氏は続ける。

「『全裸監督』『サンクチュアリ -聖域-』『地面師たち』といった作品の成功体験が強すぎるのではないか。Netflixジャパンとしては、グローバルで勝負するためにはキャッチーで強烈なフックが必要だとデータで判断しているのでしょう。

私たちからしたら残念でなりませんよ。『火花』あたりまでは多様な作品を世界に届けられ、1話あたり1億円近い予算を掛けられる素晴らしいプラットフォームだと思っていましたから。Ｖシネマが盛り上がった時代に逆戻りしている感覚です」

A氏が嘆くように、AV監督・村西とおるの半生を描いた『全裸監督』がヒットを記録して以降、Netflixはキー局が絶対に手を出せないタブーに次々と切り込んできた。

巨額な不動産詐欺事件をモチーフにした『地面師たち』、女子プロレスのヒール役として時代を沸かせたダンプ松本の半生を描いた『極悪女王』、そして今回の『地獄に堕ちるわよ』も同様。過激な描写や裏社会の暗部を容赦なく描くことが優先されているようだ。

はるな愛の自伝的作品『This is I』は大コケ

その一方で、同じ半生を描いたモノでもヒットしなかった作品がある。2月に配信が開始された、タレント・はるな愛の自伝的映画『This is I』だ。

国内映画や海外ドラマに精通するドラマライター・B氏は語る。

「はるな愛さんがブレイクするまでの軌跡を音楽とダンスを交えた“エア・ミュージカル”という斬新な手法を取り入れて描いた意欲作で、初週こそ話題になりましたがその後はランキングから一気に姿を消した。マイノリティの葛藤や自己実現を描くヒューマンドラマとして、個人的には完成度が高い作品だと思っていたのですが……」

B氏は『This is I』がコケた理由について熱弁してくれた。

「伸びなかった理由は簡単です。ショート動画で“切り抜き映え”するような毒づいたシーンがなかったから。ある脚本家は企画段階で『1話目で誰か死にますか？』みたいなことを聞かれたとか。とにかく、切り抜いて“バズる”シーンがあるかどうかがヒットに直結してきているんです。

視聴者は30秒ほどのショート動画や予告編だけで作品を判断し、それが面白ければ本編を観るという流れになっている。

Netflixはアングラ路線と並行して、SNSで拡散されるような強烈なセリフや毒づいたシーンがないと観られなくなっているんですよ」

“虚構”で曖昧にされた遺族への配慮

また、Netflixドラマへ不満を抱いているのはクリエイターだけではない。制作会社で権利関係の業務を担うスタッフ・C氏は漏らす。

「事実と虚構のバランスを含めて、遺族や関係者への配慮が十分になされていないケースが見られます。

『地獄に堕ちるわよ』に関しても、冒頭に『この物語は事実に基づいた虚構である』というテロップが大々的に表示されていますし、日本では死亡した本人には法律上のプライバシー権は認められないと考えられている。つまり、遺族の許可がなくても実在の人物を題材にしたドラマを制作すること自体は違法にならない。

まあ、だからこそアンタッチャブルな領域をエンタメに昇華できるのでしょうが、どこかで遺族や関係者とトラブルが起きてもおかしくないですよ」

後編『「ギャラが破格」は大きな勘違い…業界人がぶっちゃけるNetflixドラマの《現実》』では、Netflixが日本のドラマ界にもたらしている功罪とは何なのか？ 引き続き関係者の声をお届けする。

【つづきを読む】「ギャラが破格」は大きな勘違い…業界人がぶっちゃけるNetflixドラマの《現実》