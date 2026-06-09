エプスタイン事件で失脚し、昨年"王子"の称号を剥奪された英王室のアンドリュー元王子をめぐり、またしても衝撃的なエピソードが飛び出した。

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2025年8月に刊行された評伝『Entitled: The Rise and Fall of the House of York（特権意識：ヨーク家の盛衰）』。アンドリュー元王子と元妻セーラ・ファーガソンの転落を描いた一冊で、5月下旬に加筆を加えたペーパーバック版が発売になった。

著者で王室作家のアンドリュー・ロウニー氏はペーパーバック版のリリースに合わせて、5月25日付の米紙「Page Six」のインタビューに応じ、元王子の女性問題や異常行動について証言。その中で、あまりにも下品な"口説き文句"が明かされた。

ロウニー氏によれば、元王子は女性を口説く際、「王室の男性器が太ももに当たる感覚を味わってみないか」といった誘い文句を使っていた。ロウニー氏は、この発言について「並外れた特権意識の表れだ」と評し、元王子は"王族という立場"が女性へのアピールになると信じていたようだと語っている。

さらにロウニー氏は、元王子が女性客室乗務員に対しても不適切な行為に及んだと明かした。元王子が機内で客室乗務員を紹介された際、彼女が握手しようと手を差し出したところ、くるりと背後に回り込み、自身の股間を彼女の背中側に押しつけ、そのままゴルフのスイングをする真似をしたという。

海外ジャーナリストが続ける。

「加筆版『Entitled』には、機内での別のエピソードも記されています。ロウニー氏によれば、2010年にブリティッシュ・エアウェイズのファーストクラスに搭乗した際、元王子は客室乗務員にペットボトルの水を要求。しかし『冷たすぎる』と不満を漏らし、自身のズボンのチャックを開け、ペットボトルを股間へ押し込み、『これで温まる』と発言したとのこと。

ロウニー氏は、こうした不適切な振る舞いの逸話は『数えきれないほどある』とし、その背景には『強い特権意識』があったからだと繰り返し指摘。女性を困惑させ恥をかかせることに快感を覚えていたように見えたとも語っています」

性的な辱めに潜む「強い特権意識」

ロウニー氏が具体例として挙げたのが、女性のドレスをめぐる行為だ。舞踏会などの場で女性のドレスのジッパーを勝手に下ろし、相手を困惑させたまま立ち去るといった行為を元王子が繰り返していたと主張し、同氏は「ある種の性的な辱めだ」と述べ、「自分が罰せられることはないという絶対的な自信の表れだ」と分析している。

ロウニー氏はまた、元王子がいまだに自身の失墜を「不当な仕打ち」と捉えているとの見方を示している。エプスタイン事件で社会的に失墜してもなお、自らの過ちを十分に理解できていない事実もまた、元王子特有の強い特権意識の表れだとみている。

「ロウニー氏は近年のインタビューで繰り返し、『アンドリューをめぐる問題はエプスタイン事件だけではない』と主張しています。卑猥な口説き文句や女性客室乗務員への信じがたい振る舞いは、エプスタイン事件と直接的な関係はないとされますが、元王子が抱える深刻な問題の一端を示しているとみられます」（同前）

昨年発売された評伝『Entitled』は英国で大きな反響を呼んだ。今回の加筆版で記された新たな証言にも注目が集まっている。称号を失った今も、元王子をめぐる新証言が後を絶たないことこそ、その問題が一度のスキャンダルではなかったことを示しているだろう。