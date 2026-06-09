「日本では絶対に裁判を受けたくない」…外国人が驚く、日本の刑事裁判における「有罪ハードル」の低さ

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈「死なないと出られないんです」拘置所の医師が放った戦慄の一言…拘置所の医療水準の悲惨な実態〉に引き続き、有罪率99.9％台が続く日本の刑事司法と、有罪ハードルが低い実態について詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

裁判の前に有罪か無罪かが決まる国

「日本はいい国だけど、刑事司法はひどい。この国では絶対に裁判を受けたくない」

日本の有罪率を知った外国人は、必ずこう言います。

この20数年間、有罪率は、99.8〜99.9％で推移しています。先進国のなかで異様なまでに高いこの数字を見ただけで、外国の人たちには、日本の刑事裁判が非常におかしな仕組みになっていることが一目瞭然なのです。

それが世界のノーマルな感覚です。

実は、100％に近い有罪率は今に始まったことではありません。明治時代から終戦直後までは平均すると95〜97.5％とされています。戦後の新しい刑訴法(現行刑訴法)の下ではさらに上昇し、1960年代が99％以上、70年代半ばには99.5％、1984年以降は99.9％台となって現在に至っています。

有罪率の高さがわが国特有の現象であることは、刑事法学者の團藤重光さん(1913〜2012)が、戦時中の昭和18(1943)年に、すでに指摘していました。團藤さんは、戦後の刑訴法の全面改正で中心的な役割を果たし、1970年代に最高裁判事となり、退官後は死刑廃止運動に取り組んだ方です。

日本では長く、100％近い有罪率は検察の優秀さを示す数字であるかのように言われてきましたが、今や、この言説を信じる人はほとんどいないでしょう。冤罪という「公権力による犯罪」がこれだけ大きな問題になっているのです。むしろ、「日本の刑事司法の異常さを示している」という認識が、国民のあいだに広まりつつあります。

ところが日本の検察官は、こうした国民の声に耳を傾けようとしません。逆に、

「何を言うか。検察が慎重に捜査し、有罪だと確信できる事案を起訴しているからだ」と、真顔で反論します。

これでは裁判をする前に有罪、無罪を検察官が決めているのと同じです。こうした刑事裁判の在り方を批判し、裁判所は検察官が有罪だと確信したものを「念のために確かめる」だけになってしまうと憂慮した刑事法学者の平野龍一さん(1920〜2004)は、「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」という有名な言葉を遺しました。

検察が有罪になると確信できる事案しか立件しないということは、本来であれば起訴すべき事件を不起訴にしているか、反対に、無実の人を無理やり起訴して有罪に仕立て上げているか、あるいはそのどちらもやっている、ということです。多くの犯罪を見逃し、無辜の民を犯罪者に仕立て上げる。理想の刑事司法とはほど遠い異様な裁判が、日本の刑事司法では罷り通っています。検察官たちは「自分たちが日本の治安を守っているのだ」と自負しているようですが、一般人の常識とはかけ離れた態度と言わざるを得ません。

罪を認める供述調書を、時に強引な手法で作成し、有罪につなげようとする構図は、残念ながら日本の刑事司法では珍しいことではありません。

もちろん、警察や検察が真犯人とは無関係の人を無差別に逮捕している、という趣旨ではありません。供述の取得過程に問題があったとしても、多くの場合は確かに当該事件の犯人なのだと思います。けれども、人間が行うことですから、必ず誤りが生じます。警察や検察が有罪であると確信した容疑者の中に、「本当はやっていない人」が紛れ込んでしまうことがあり得る──これは否定し難い現実です。それにもかかわらず、自らの無謬性を信じたい検察官や裁判官は、自分たちに不利となる可能性のある事実をどこかで「見ないようにしてしまう」傾向があります。

そして何より恐ろしいのは、私たち自身がこれまで、そのような構造に深く疑問を抱くことなく、「検察がきちんと捜査し、裁判所が公正に判断したのだから、おそらくクロなのだろう」と受け止め、そこで思考を止めてきたことなのです。

有罪のハードルが低すぎる日本

あまり知られていないことですが、日本はほかの国より有罪ハードルが明らかに低いのです。

たとえば市民が参加する裁判の場合、アメリカの「陪審制」を見ると、連邦裁判所および多くの州裁判所で、通常は市民12人が審理に参加し、原則として陪審員の全員一致でなければ被告人を有罪にできません。カナダ、イギリス、ロシアも同様です。「参審制」を採っているフランスやドイツでは、被告人を有罪にするには裁判官・参審員の3分の2以上の評決が必要とされています。

一方、日本の「裁判員裁判」は、裁判官が1人以上入っているという条件はありますが、9人(裁判員6人・裁判官3人)のうち5人(9分の5)が有罪と判断すれば、被告人を有罪にできてしまいます。

また、アメリカでは無罪判決に対して検察官は控訴できないシステムになっていますが、日本では裁判員裁判で全員一致の無罪判決が出ても、検察は控訴できます。控訴審も無罪であっても、検察は上告できる。検察に何度もチャンスが与えられているわけです。

もっとひどいのは、裁判員が関わる一審で9人全員が無罪にしても、裁判員が参加しない控訴審では3人の裁判官のうち2人が有罪と判断すれば、その判決を覆せることです。このシステムだと、たまたま最終的な判断をする裁判官の過半数が「やった」という思い込みに支配されていたら、無実の人でも有罪にされてしまいかねません。

さらに、今の裁判員裁判の対象とされているのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大犯罪の疑いで起訴された事件だけで、全刑事裁判の約2％にすぎません。

裁判員裁判には当事者主義を徹底させるという効果もあり、導入されただけでもずいぶん状況は変わった気がします。しかし、対象事件はもっと広げるべきですし、有罪ハードルを今よりもっと高くするために、評決要件は絶対に変えなければいけないと思います。そうすれば、無実の人に有罪判決が出る裁判は減り、検察官や裁判官の意識も少しは良いほうへ変わるはずです。

検察官と裁判官を支配する「有罪推定」

無罪推定の原則によると、検察官が起訴事実を立証できなければ、裁判官は被告人を無罪としなければなりません。その立証は、「合理的な疑いを差し挟む余地がない」程度までなされる必要があります。「疑い」が合理的であるかどうかは、最高裁の判例によれば「健全な社会常識に照らして、合理性があると一般的に判断されるかどうか」ということです。

ところが検察官は、「起訴する前に、無実の人は厳密に除外している。自分たちは慎重かつ綿密な捜査をもとに有罪判決を得られると確信した事件のみを起訴している。無実だと言うなら起訴事実の誤りを被告・弁護側で証明しろ」と言わんばかりの姿勢で訴訟活動をしています。

裁判官も、本来なら「そもそも被告人は無実ではないか」と疑ってかかるべきなのに、「日本の警察や検察は優秀だから、ちゃんと捜査をしているはずだ」という前提や、「起訴したら99.9％有罪」という数字の呪縛によって、「目の前にいる被告人は、よほどのことがない限り有罪だ」という思い込みに無意識のうちに支配されているのではないか、と思わせる例が、残念ながら、散見されます。

実際、検察官の立証が十分でないときに無罪判決を書く裁判官は圧倒的に少数派です。多くの裁判官は有罪判決ばかりを出しており、任官してから無罪判決を一度も書いたことがない裁判官も少なくないのではないでしょうか。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」