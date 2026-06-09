インフラ老朽化が進み日本全土が壊れ始める中で「国土強靭化需要」で成長期待大の「驚きの銘柄」5選

2026年は10年ぶりとなる「スーパーエルニーニョ」の発生が予測され、地球規模の異常気象リスクが警戒されている。スーパーエルニーニョの影響が深刻化すれば、太平洋の海面水温が極端に上昇し、大気循環を大きく乱すことで、豪雨・干ばつ・猛暑・山火事などの極端現象が世界同時多発的に起こりやすくなると言われている。

本格的な台風シーズンの到来を目前に控え、さらに不安を募らせるのが国内インフラの老朽化だ。例えば我々が毎日踏みしめる道路の下では、50年前に埋められたコンクリート管が静かに朽ちている。道路・橋梁・堤防・水道などの社会インフラを災害に強く作り直し、リニューアルしていく「国土強靭化」は、成長性こそ乏しいが、着実に需要が見込めるテーマだ。高度経済成長期の「遺産」が一斉に更新期を迎えようとしている今、株式市場における注目度も一段と高まっている。

国土交通省の試算では、建設後50年以上を経過する社会資本の割合が2040年には現在の2倍から5倍へと急拡大する。高市政権が掲げる成長戦略17分野の一つにも組み込まれた「国土強靭化」は、もはや政治的スローガンではなく、インフラ更新の期限が刻み込まれた国家的プロジェクトだ。毎年8月末には各省庁が翌年度の概算要求を策定する時期となり、ここからは関連予算の拡充や政策強化を巡る議論が活発化しやすいと思われる。「異常気象＋インフラ老朽化」の二重危機が日本を覆う不安が高まる季節を迎え、関連銘柄の注目度も集まりやすくなるだろう。

ウェザーニューズ〈4825〉

6月5日終値2135円 配当利回り（予）3.98％

気象リスクを事前に数値化して顧客に届ける。これぞ世界最大級の民間気象情報会社ウェザーニューズの真骨頂だ。世界 100 ヵ国からの公的機関の観測データ、 13,000 ヵ所の独自観測網、顧客からの観測情報などから気 象予測に取り込む観測データを収集し、独自の AI（人工知能） 気象予測システムに投入できる点を強みとしている。

船舶・航空・道路・建設・小売・農業など、あらゆる業種の意思決定に気象データを組み込むビジネスモデルは、防災・減災への社会的な関心が高まるほど価値が増す。高精度な気象予測 を提供できる競合先が少ないこともあり、今後も各業界で顧客開拓が進むとみる。

ストック型のビジネスモデルであり、外部環境の不透明感にも左右されづらいディフェンシブ銘柄とも言える。異常気象のリスク自体が業績を押し上げる構造を持つため、気候変動が進行すればするほど需要の底上げが見込める点は、他の国土強靭化関連とは一線を画す。積極的なAI活用により、20％超に達した営業利益率のさらなる向上が期待できそうだ。好業績・高配当利回り株として注目したい。

ライト工業〈1926〉

6月5日終値4090円 配当利回り（予）3.57％

「地盤を直す専門家」として日本でほぼ唯一無二のポジションを築いているのがライト工業だ。斜面・法面（のりめん）対策工事（山や崖の崩落を防ぐ工事）、基礎・地盤改良工事、橋梁・トンネルの補修・補強工事を主力とし、急傾斜地の多い日本の国土では代替が利かない技術を持つ。独自技術「ＥＳネット工法」は、一般的な補強手法であるコンクリート吹きつけでは対応しづらい斜面の形状でも柔軟に敷設できる手法だ。

会社側は2027年3月期業績見通しを前期比で微減収・微減益と計画している。しかし、同社による業績見通しは過度に保守的な傾向がある。前３月期決算も期末直前（２月）の上方修正を経て、なおも上振れて着地したことからも明らかだろう。集中豪雨や地震による地盤崩壊・土砂災害への対策は喫緊の課題であり、ライト工業の技術が求められる場面が増えていくだろう。

2026 年３月末の次期繰越工事高が前年 3 月末を 47 億円上回っており、工事採算性や進捗は順調に推移している。港湾プロジェクトが防衛予算の増額などから増加していることも追い風だ。技術の専門性が高い分、施工可能な技術者・作業員の確保が課題となるが、2027年3月期業績も会社側の期初見通しを大きく上振れる公算は大きいと考える。

能美防災〈6744〉

6月5日終値4500円 配当利回り（予）2.58％

火災報知設備と消火設備のトップメーカーであると同時に、セコム〈9735〉の連結子会社でもある能美防災は、建物内部の安全を守る最大手企業だ。自動火災報知設備（建物内の煙・熱を感知して警報を鳴らすシステム）・スプリンクラーなどの消火設備・避難誘導システムを設計・製造・施工・保守まで一貫して手がける。老朽化したビルや公共施設の設備更新需要は、国土強靭化の根幹を支える分野だ。

2026年3月期の受注高は 1,611 億円（前期比 15.4％増）。2 月にＭ＆Ａで子会社化した明星電気による上乗せ分を差し引いても順調と呼べる。2027年3月期も首都圏再開発プロジェクトやデータセンター建設などの新規大型物件、既存物件のリニューアル需要などにより良好な受注環境が続くだろう。

人手不足に伴う業務効率化コストや原材料価格の高止まりが利益を圧迫する可能性はあろう。一方、保守点検事業というストック型収益（一度施工すれば継続的に点検契約が生まれる収益構造）が分厚く積み上がっており、業績の下振れリスクを吸収する構造を持ち合わせている。今年４月に実施した価格改定効果も寄与しよう。

不動テトラ〈1813〉

6月5日終値2691円 配当利回り（予）4.27％

海洋土木（防波堤・岸壁・護岸工事）と地盤改良工事（地盤を固める工事）が2本柱。特に台風や高潮に備える消波・護岸ブロックの生産・設置では国内最大手の地位を占めるのが不動テトラだ。2026年3月期の連結業績は売上高817億円（前期比17.5%増）、営業利益59億円（同86.3%増）と大幅な増収増益を達成した。特に地盤改良事業のセグメント利益（事業部門別の利益）が前期比2.1倍に急拡大しており、採算改善の恩恵が顕著だ。

一方、翌2027年3月期は戦略的な先行投資を見込んで減収減益を見込んでいる。減益予想の背景は、人的資本への投資や生産体制の強化に充てる「攻めのコスト」であり、中長期の競争力底上げを狙った布石と理解すべきだろう。

実際、2026年3月期の受注高は 795 億円（前期比 10％増）と高水準だった。港 湾関連の地盤改良工事案件が震災復興、防衛拠点整備などで増加しており、着工済み大型案件の追加工事の受注も期待される。スーパーエルニーニョによる高潮・台風リスクへの備えとして、沿岸防護インフラへの予算措置が強化される局面では再び注目が集まりやすい銘柄だ。

日本ヒューム〈5262〉

6月5日終値1048円 配当利回り（予）2.48％

全国で相次ぐ道路陥没事故が創業100周年を迎えた日本ヒュームの事業環境を一変させるトリガーとなっている。下水道管の更新・耐震化・長寿命化が社会的ニーズして浮かび上がり、ヒューム管（遠心力で成形した鉄筋コンクリート製の下水道管）の国内シェアトップメーカーである同社の存在感を一気に高めた。

2026年3月期の連結業績は売上高402億円（前期比8.6%増）、営業利益25億円（同24.8%増）と過去最高を更新した。下水道関連事業でのヒューム管出荷増と管渠更生工事（古い管の内側に新しい層を形成して延命する工事）の進捗が牽引役となった。ヒューム管の国内シェアは前期比4.7ポイント増の23.5%に上昇しており、市場での存在感は一段と高まっている。

ゲリラ豪雨や大型台風による下水道の氾濫防止に使用される雨水貯留管なども手掛けており、強みは多い。設計・ アセットマネジメントに強みを持つ NJS〈2325〉を持分法適用会社に持つことも、設備の更新計画 や工法検討段階における選定・採用の確率を高めやすい要素となろう。AI やデータを活用したインフラ分野の設計・発注・維持管理のシステム化を進めている点も差別化につながるだろう。

異常気象とインフラ老朽化という相容れない「二つの時計」の針が同時に加速している。政策の後押しと物理的な更新需要が重なり合う季節を迎え、国土強靭化関連銘柄を見つめ直す機会となるかもしれない。

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