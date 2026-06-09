熱中症での転倒から一気に「老老介護」に突入。浜田敬子が振り返る、86歳父を介護する母が倒れた日のこと

ジェーン・スーさんのベストセラー『介護未満の父に起きたこと』（新潮新書）を読み、共感しまくったというジャーナリストの浜田敬子さん。

しかしそれから2カ月後に、「介護未満」から一気に、80代の両親ふたりの介護に突入するとは思いもしていなかったという。

どのように現実を受け入れ、自分の生活とともに進めていったのか。

仕事や子育てに忙しい働き盛りが多く直面する介護について、リアルを伝える連載第1回の前編では、浜田さんが子どもの小さいときに故郷から両親が上京し、隣のマンションに暮らすようになったことからお伝えした。仕事をするために当時はそれしか選択肢がなかったという浜田さんは、子どもの世話をしてくれる両親を将来介護しようと思っていたのだという。しかし86歳の父が熱中症で倒れたときにけがをして入院し、そこから歩けず、認知症のようになったことで、その話が一気に現実となっていく。

後編では、認知症の父を介護していた浜田さんの母が倒れたときのことをお伝えする。

「微熱がある」母の病院通い

夏前から毎日のように微熱があるからと、家のインターホンが鳴る（うちは隣同士のため、インターホンで連絡できるようにしていた）。母だ。それも夜になると必ず。

「37.5度ぐらいあるんだけどどうしよう」

「病院に行った方がいいかしら。往診を頼んだ方がいいかな」

コロナの流行はおさまっていたものの、それでも高齢者のことだ。罹ってしまっては一気に重症化するリスクはある。微熱のたびにかかりつけのクリニックに行き、検査してもどこも悪いところはないと言われる。血液検査をしても結果は同じだった。あまりに病院通いをする母に、医師からも「少し薬をやめてみたら？」と言われるほどだった。

一方で、時事ニュースに日々触れる仕事をしている私の脳裏には、医師たちの激務の現状がよぎる。

「お母さん、そのぐらいの熱だったら、解熱剤か風邪薬飲んで寝ていたら？病院に行っても同じような薬出されて終わりだよ」

「お医者さんたち大変なの、今は。人手不足で。そのぐらいの熱で行くと、かえって現場に負担をかけちゃうからさ」

毎日「病院に行きたい」「行っても無駄」の押し問答をしながら、それでも不安が抑えられない母は自分で介護タクシーを呼び、のクリニックに通った。

今ならわかる。当時の母は父の介護に疲れていたのだ。これからどうなるか不安だったのだろう。クリニックに行っている時間だけが父から離れられる、唯一の時間だった。そんな母に表面的に社会的に「正しそうな」ことを言うことで、私は母の不安に真正面から向き合うことを避けようとしていたのだと思う。

もっと言えば、当時私は母に腹を立てていたのだ。毎日のようにインターホンが鳴り、病院に行きたいとせがまれることに。行っても状況は変わらないことに。そのことを理解できない母に。そもそも酷暑の中、父を1日おきに買い物に行かせた母に。あれだけ熱中症が怖いから、昼間に買い物に行かせるのはやめてって言ってたのに、と。

「お母さんを病院に搬送しています」

そんなことが1カ月以上続いたある暑い日のこと。仕事が終わってふとスマホを見ると、知らない番号から何度も着信が入っている。折り返すと、救急隊員の人が出た。

「今お母さんを◯◯病院に搬送しています。そちらに来られますか」

夕方、急に下痢が止まらなくなった母が自分で救急車を呼んでいた。

幸い検査をすると軽い脱水症状ということだった。このまま帰宅することもできるけれど病院に泊まるか、と聞かれた母は迷わず入院を選び、それから1週間病院にいた。その時の母のホッとした表情を見た時に、あー、母はとにかく父から離れたかったんだと得心した。

でも……じゃあ父の世話は？ 誰が？ 母はもう全く父のことは頭にないようだった。「お父さんのことをよろしく」とすら言わなかった。

それから1週間、リモートに替えられる取材や打ち合わせはほぼリモートにしてもらい、極力家で仕事をするようにして、父の3食を用意し、時々倒れていないか様子を見に行った。食事の世話以上に大変だったのは、認知症が進行しつつある父に、母が入院したことを理解してもらうことだった。

部屋に食事を持って行くたびに、「お母さんはどこ？」と泣かれる。

「お母さんはちょっと具合が悪くて、入院してるの。あと何日かで帰ってくるから！」

毎回繰り返すたびに、私の声も大きくなる。もう、何度言ったらわかってくれるんだか。

「メモ作戦」の効果

ある日、昼間にどうしても出かけなくてはならず昼食に茹でた素麺と薬味を冷蔵庫に用意した。これを覚えておいてくれるのか。そこで家に山のようにあるゲラ（書籍を作る過程の原稿）の裏紙に、

「お父さん、私は仕事で出かけます。お昼に冷蔵庫にあるお素麺を食べてね。薬味もあるから、それを入れて」

とマジックで大きく書いて机の上に置いた。

帰宅するとちゃんと食べて、食器も洗っていた。あ〜そうなのか、話す言葉が記憶として定着しないのだったら、全てメモに残せばいいのか。まるで小川洋子さんの『博士が愛した数式』のようだった。

それから何枚もメモを書いた。

「お母さんは今体調を崩して入院しています。あと◯日で退院してきます」

「その間、お父さんは1人で頑張ってください。私がご飯を持ってきます」

「何かあったら、インターホンで呼んでね」

メモ作戦は大成功だった。

その間母といえば、すっかり元気になり、家族のグループLINEに父の介護がどんなに大変か愚痴を送って弟とやりとりしていた。そのやりとりを見た時に怒りよりも脱力した。仕事との両立のためパズルのようにスケジュールをやりくりする日々に神経をすり減らしていたが、それでも介護をめぐる黒い感情をやり過ごすためにも仕事をしていて本当に良かったと思った。仕事をしている時だけ忘れられたから。

こうして2年連続、我が家は父に続いて母が倒れた。うちだけに限らず高齢者にとってこの尋常じゃない暑さの夏は鬼門だ。次の夏に備え、家族内介護ではきっと限界が来るだろう。

介護保険万歳！だったが…

実は父が倒れた後の2023年秋にまだしっかりしていた母は自分たちの介護保険を申請していた。自分で役所に連絡を取り、地域包括支援センターを紹介され、ケアマネージャー（介護支援専門員）が派遣されてきたことで、父の要介護申請までたどり着けた。ケアマネさんの存在は私たちにとって「神」のようだった。気づいたら家の中に手すりなどが取り付けられ、週1でヘルパーさんが手配されていた。母は買い物や自分では行き届かない掃除などを頼めるようになり、父との生活も落ち着いてきた。日本の介護保険は素晴らしい。介護保険万歳！だと呑気に思っていた。父は「要介護2」と認定された。認定を受けたからこそサービスを受けられるので、申請は早めにしたほうがいいということも学んだ。

我が家は受験生を抱えていたため、この間父の介護体制を整えていったのは母だ。あと2〜3年はこの体制でいける。2025年、お正月に弟家族も集まった時には、「施設に入るなんてあと数年先だよね。だってお金ないもん」と母は軽口を叩いていた。

そして2025年鬼門の夏は、父と母どちらも倒れることもなく、救急車で搬送されることもなく終わった。娘も無事春には大学に入学し、毎朝の弁当作りからも解放されていた。子育ても卒業し、本格的な介護が始まるまであと2〜3年。私は自由時間を満喫できるかと思っていた。そんな気持ちに浸って書いたのが冒頭のFacebookだった。

甘かった。甘すぎた。そんな私が余裕に浸っている間に事態は深刻化していた。思えば少しずつ兆候はあったのに私は見ないようにしていたのかもしれない。大丈夫だと思おうとしていたのかもしれない。

表面的に穏やかな日常が終わりを告げたのは、秋も深まった頃だった。

【第2回につづく】

【前編】子育てのため両親に故郷から上京してもらった浜田敬子が直面した「熱中症で86歳父が倒れた日」からの現実