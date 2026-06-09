【衝撃写真】仙台に”絶滅危惧種”の「最凶暴走族」がいた…「北日本暴走連合」初代連合総隊長が明かす「警察との死闘」

仙台の「北日本暴走連合」初代連合総隊長が語る

昭和50年代頃から平成初期にかけて夜の街の迷惑行為として社会現象化していた暴走族。『警察白書』によると、その最盛期は1982年で全国の暴走族構成員数は過去最多の4万2510人を記録。現在は従来のような特攻服を着て改造バイクで集団走行する姿はほぼ壊滅したに等しいが、改造バイクによる集団走行や街にたむろして騒ぐといった迷惑行為は全国各地に見受けられる。

今年4月に東京都福生市で高校生らをハンマーで殴打したとして傷害容疑で逮捕された高林輝行被告（44歳）も、実はその背景には「高校生らのバイクの騒音などといった迷惑行為に長年悩まされたゆえの凶行」だったことがわかっている。

住民を脅かす暴走族も、迷惑だからと少年2人に重傷を負わせる高林被告も、どちらも悪い。しかしかつての全盛期の暴走族と現在の暴走族にはどんな違いがあるのか。宮城県仙台市を中心に東北と北海道地方で1980年代から1990年代にかけて活動していた「北日本暴走連合」初代連合総隊長のAさん（50代）と、その傘下のチーム「阿李猫達（アーリーキャッツ）」元副総隊長のBさん（40代）に話を聞いた。AさんもBさんも現在は暴走族には関係しておらず会社経営者として更生している身だ。

Aさんは「まず、たむろする場所が昔と今では大きく違う」と言う。

「今回、福生で少年らがバイクで騒音出したりしてタムろってたのは街中の路上でしょ。私らの時代は人数も多いので集合するのは市街地から離れた広場でした。我々が活動していた仙台市は東北6県から暴走族が集合していました。私らのチームの集合地は『葛岡墓園』という丘陵地で、ここはホームでもありました。ここに数百台が集まって国道4号仙台バイパスまで走るんですよ。市街地だから騒いでいいって話じゃないですし、幹線道路を爆音で走るのも住民からしたら十分迷惑なんですけどね」

「一般市民相手に暴力はふるいません」

また現在は、特攻服を着て走るチームもほとんど見受けられない。Bさんいわく「俺ら、真冬でも裸に特攻服で走ってましたから」と言う。

「裸にサラシ巻いて、特攻服を着るんです。真夏以外は寒いですし、真冬なんて寒いってもんじゃないですよ（笑）。でも、その寒さに耐えて、アドレナリンで熱くなるのが私らの時代でした。令和のこの時代は街の至るところに防カメ（防犯カメラ）がある。その映像とバイクと特攻服が証拠となって、自宅にいても逮捕されちゃいますからね。特攻服なんか着てる暴走族は現在はいないでしょうね

また、私らの時代は400ccより排気量が上じゃなければ一緒に走らせませんでした。けど、今の子らは250ccのバイクとかでしょ。メンツというか見栄えにもこだわったよね、私らの時代は」

AさんやBさんの時代に、近隣住民から騒音がうるさいからと暴行を受けるようなことはあったのかと問うと、Aさんは「そんな命知らずな方はいませんでした」と笑って話す。

「当時の一般市民の皆さんは、暴走族が公道を走り去るのを、嵐が過ぎ去るのを待つような感じだったと思います。もちろん我々も一般市民相手に暴力を振るうことはありません。街の皆さんには迷惑かけましたけど、喧嘩する相手はたいてい暴走族か警察です。私が『北日本暴走連合』の傘下のチームのまとめ役で、宮城県の暴走族の抗争は必ず私が喧嘩代表でした」

警官が警棒を投げて転ばせてくる

今では考えられないことだが、Bさんらは「警察と暴走族の体力勝負」に挑むべく、こんな行動に出たこともあったようだ。

「チーム全員に『一ヵ月間毎日走るぞ！』って呼びかけるんです。次の日に仕事のある奴もいますけど、関係ないです。深夜から朝まで走って、警察が倒れるか私らが倒れるかの勝負。気合い入れて走りました」（Bさん）

まるで大ヒット漫画『東京卍リベンジャーズ』のストーリーのようなエピソードだ。さらに驚くことは、Bさんらグループは警察署に「ハンディカメラを持ちながら50人以上のチームメンバーを引き連れ、仙台中央警察署を襲撃した」こともあったという。Aさんは言う。

「当時は走る時によくハンディカメラで動画撮影してたんですよ。それでみんなで上映会してワイワイ騒いで。ただ、私らも必死でしたけど警察も必死でしたよ。当時は走ってる私らのバイクの車輪めがけて、警官が警棒を投げ入れて転ばせるようなことが日常茶飯事でした。先日沖縄で、高校生を警棒で失明させて業務上過失傷害で罰金刑が出た事件がありましたが、メンバーのそんな怪我も当時はザラにありましたから」

しかしその一方で「暴走族が街の不良の秩序を守っていた点もあった」とAさんは続けて振り返る。

仙台の暴走族「邪鬼」誕生秘話

「仙台には東北6県の不良が集結し、その中にはカラーギャングとかチーマーとかローライダーとかいろんなのがいたんですよ。それこそそいつらは街の住民たちを脅かす行動をしていたので、徹底的に狩りました。私らの中では『不良といえば暴走族』という誇りがあり、それ以外の連中に街で幅を利かせなかった。そんな時に活躍したのが Bです。『北日本暴走連合』が宮城で一番になったのは『仙台にBあり』と言われたからでした。この言葉は今も語り継がれています」

決して誇れる伝承ではない。ただ、社会を維持するために不可欠な秩序は、必ずしも「善」とは結びつかない点もあるのかもしれない。

彼らが拠点を置く宮城県は、暴走族根絶のため1999年に「宮城県暴走族の根絶の促進に関する条例」を制定。暴走行為はもちろん「暴走族の勧誘」も禁止され、違反した場合は懲役刑などの罰則も適用されることに。宮城県の暴走族は本当に根絶してしまったのか。Aさんは言う。

「実は7年ほど前に『チームをつくりたい』と声をかけてきたのがCでした。彼は中学生の頃からやんちゃしてて、『卒業したら暴走族を作りたい』ということだったんで、何を手伝うってわけでもないけど『話だけは聞いてやるよ』って感じで対応したんです」

Cさん（23歳）は現在は暴走族は引退し現場仕事をしている身だが、Aさんにアドバイスを受ける形で現在も続く暴走族「邪鬼（じゃき）」を創設したという。続けて、令和のこの時代に宮城県仙台市で活動する暴走族『邪鬼』について聞いた。

【後編を読む】「朝は農作業、夜は暴走」「小２でバイクを乗り回した」…東北最恐の暴走族「邪鬼」総隊長が「10代で果たしたい野望」とは

【つづきを読む】「朝は農作業、夜は暴走」「小２でバイクを乗り回した」…東北最恐の暴走族「邪鬼」総長が「10代で果たしたい野望」とは