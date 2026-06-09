「何気ない一言」が、不登校の親を追い詰める…学校の先生が手放したほうがいい思い込み

「息子がなぜ学校に行けないのかを理解しようとしていなかったと反省している…」

「親が“良かれと思って”やってしまうこと、痛いほどわかる」

4月にスタートしたドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）放送のたびに、SNSで学びや共感の声が多く投稿されている。主人公は、学校に行けない子どもたちが通うフリースクール「ユカナイ」の教室長・タツキ先生（町田啓太）。タツキは子どもたちにほとんど何も強制せず、一緒にゲームをしたり絵を描いたりしながら、ゆっくりと関わっていく。

「ユカナイ」に来る子どもたちと向き合うなかで見えてくるのは、親の関わり方が子どもに大きな影響を与えるということだ。親自身も悩みながら子どもと向き合っているが、その一方で、周囲の大人の言葉や視線にさらに迷い、苦しくなってしまうことも少なくない。

こうした不登校の子どもを持つ親の悩みに、40年にわたって寄り添ってきた相談員が池添素さんだ。ジャーナリストの島沢優子さんが池添さんに丁寧に取材を重ねた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が、2025年9月に発売された。背景には、文部科学省の「問題行動・不登校調査」が示すように、2024年度に不登校となった小中学生が過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加しているという現状がある。

発売を記念して、池添さんの地元・京都の大垣書店イオンモール京都桂川店で2人のトークイベントが開かれ、約100人が参加した。池添さんと島沢さんは実際に寄り添ってきた親子の話や自身の体験を率直に語り、会場には熱心にメモを取る人の姿も見られるなど、参加者がそれぞれ学びを深める時間となった。

この記事では、イベントで池添さんと島沢さんが語った「学校の先生に伝えたいこと」と「親が学校と関わるときの心得」を紹介する。

「不登校はダメなことではない」

池添素さん：私は、親御さんからお子さんの不登校について相談を受けたときには、できるだけ一緒に学校へ行って先生とお話するようにしています。親御さんだけで学校と向き合うのは結構しんどいですよね。学校との面談では、校長先生や担任の先生の一言がすごく大きく響くこともあります。学校によっては、「来てもらえたら何とかできます。でも来てもらえないと何ともできません」と言われることもあります。でも私は、先生方にも子どもを支える応援団の一人になってもらえたらいいなと思っています。そのためには、まず「不登校はダメなことではない」という前提を共有することが大切だと感じています。

親御さんたちは、それまでに本当にいろいろな思いや葛藤を抱えてきています。そんな中で先生から「不登校も子どもにとって一つの選択肢ですよ。一緒に考えていきましょう」と言ってもらえるだけで、ほっと肩の力が抜けることもあります。ただ、そのあとに「それでも少しでも学校に来られませんか」と言われると、「結局は学校に行かなきゃいけないんだ」と感じてしまって、がっかりすることもあるんですよね。

もちろん、学校の先生としては「学校に来てほしい」と考えるのは自然なことだと思います。でも、子どもを支える方法は登校だけではありません。だから私は、学校の先生とお話する機会があれば、そのことをお伝えするようにしています。

不登校のお子さんを持つ親御さんの中には、「自分は子どもを学校に行かせられていないダメな親なんじゃないか」と感じている方も少なくありません。先生からそう言われたわけではなくても、学校と話している中でそんなふうに受け取ってしまうことがあると思います。でも私は、親御さんは子どもを学校に行かせられていないのではなくて、「今は行きたくない」「今は行かない」と選んでいる子どもの思いを学校に伝えに行っている。そんなスタンスが大事かなと思います。

支援者は“言わなきゃ”よりも“聞かなきゃ”

池添さん：支援する側の人にとって大事なのは、まず親御さんの話を「聞くこと」だと思っています。支援する立場になると、「何かアドバイスをしなければ」「良いことを言わなければ」と考えてしまいがちです。ただ、親御さん側からすると、まず必要なのは話を聞いてもらうことなんですよね。

今困っていることや、今しんどいことをそのまま受け止めてもらえるだけで、気持ちがかなり楽になることがあります。だから私は、親御さんは「とにかく話だけ聞いてほしい」と最初に伝えてしまうのがいいと思っています。「すみません、今ちょっとしんどいので、話だけ聞いてください。聞いてもらえるだけでいいんです」と最初に言ってから話す。そうしないと本当に疲れてしまいますよね。

支援する側や応援する側の人は、やはりまず聞くことが出発点になります。親御さんのしんどさを、そのまま知ることが大事です。そのうえで、親御さんの対応がうまくいっていないように見えることもあります。ただ、それは多くの場合、必死にやっているからこそ起きていることだと思います。

実際、「全部間違っていました」と振り返る親御さんもいます。でも大事なのは、親御さん自身が気づいて少しずつ変わっていくことで、子どもが動き出すこともある、ということです。支援する側が持つべき成功体験は、自分が何かを言って変えたというものではなく、「黙って話を聞いたことで、親御さんや子どもに変化が生まれた」という経験なのだと思います。

島沢優子さん：『不登校から人生を拓く』の中には、我が子が不登校になった学校の先生のお話も出てきます。その方の話を聞いて感じたのは、「正義が逆転している」ということです。以前は、学校の先生が自分の言葉で語って、それで説得したり納得してもらったり、言葉に感動してもらったりすることが正義だったと思います。でも今は、「まず話を聞くこと」のほうが大事になっている。ただ、その価値観の転換がまだ十分に進んでいないのかもしれません。

私は子どもの自死の取材も長年しているのですが、その中で専門家の方がよくおっしゃるのが、「“言わなきゃ”よりも“聞かなきゃ”だよ」という言葉です。同じことを池添さんも伝えていますよね。

親が身につけるべき「聞き流す術」

池添さん：そうですね。でも、それを分かってもらうのはなかなか難しいです。だから、お母さんやお父さんに少し賢くなってもらって、相手とうまく付き合えるようになってほしいと思っています。それは学校の先生だけではなくて、おじいちゃんやおばあちゃんも同じですよね。「いつまで学校を休んでいるんだ」なんて言われることもありますから。

島沢さん：おじいちゃん、おばあちゃんが不登校を理解できないお話も『不登校から人生を拓く』に出てきます。

池添さん：おじいちゃん、おばあちゃんに限らず、周りの大人からいろいろなことを言われる場面はあると思います。そんなときには、ぜひ「聞き流す術」を身につけていただきたいです。というのも、相手に「そういうことは言わないで」と伝えても、なかなか変わらないことが多いですよね。むしろ相手の中に思いがたまってしまって、後からまた強く言われることもあります。それなら、「そうね、そうね」と受け流して、忘れてしまうくらいがちょうどいいように感じています。

自分の心にチクッときたり、イラッときたり、ムカッときたりする言葉は、自分にとってあまり有効な情報ではないことが多いんです。だから、そういう言葉は聞き流してしまう。もちろん、支援する側からすると、「聞き流されるのか」と思うかもしれません。でも、「このお父さん、お母さんは必要なこととそうでないことを見分けながら聞いているんだな」と受け止めてもらえたらいいのかなと思います。やはり支援する側にとって大事なのは、とにかく話を聞くことです。

問い直すことで見える本音

池添さん：不登校の相談では、障害のあるお子さんや、発達に課題のあるお子さんに関わることもたくさんあります。そういう場合には、具体的な方法をお伝えすることもあります。ですが、基本的には「聞くこと」を相談のメインにしています。

お父さんやお母さんが言葉にしている困りごとと、本当に困っていることが一致しているとは限りません。だから、表面に出てきた言葉だけで判断するのではなく、しっかり話を聞くことが大事です。例えば、「どうしてそのことが心配なんですか」「なぜそのことが知りたいのですか」と尋ね返してみる。すると、「実は……」と、それまで出てこなかった話が出てくることがよくあります。入り口になるのは「聞くこと」なんですよね。

相談を受けたときに「どうしたらいいですか」と聞かれたら、私は「お母さん、どうしてそのことが知りたいの？」と尋ね返します。そうすることで、その人が本当に困っていることや、本当に聞きたかったことが見えてきます。また、相談している側にとっても、自分の気持ちを言葉にするのは簡単なことではありません。でも、そうやって尋ねてもらうことで、「あ、これが言いたかったんだ」と気づいたり、自分の思いを整理する機会になるのではないかと思います。

そうすると、親御さん自身が答えを出して帰っていかれます。そこまでが私の仕事なのかなと思っています。親が変わると、きっと家庭の中の空気も変わってきます。そうすると、その変化を子どもは敏感に感じ取るんですよね。私は、そこを大事にしています。

◇後編【不登校支援を受けるほど苦しくなるのはなぜ？親が知っておきたい「離れたほうがいい人」】では、親が「不登校支援」とどのように関わればよいのかを紹介する。親にとって「重荷になる支援」とは。

構成・文／峯重咲希（FRaUweb）

【後編】不登校支援を受けるほど苦しくなるのはなぜ？親が知っておきたい「離れたほうがいい人」