スキー・フリースタイルの近藤心音選手が8日、現役引退を表明しました。

3歳からスキーを始めた近藤選手。小学5年生で本格的に競技をスタートさせると、2022年の北京五輪では18歳にして初の代表の座をつかみました。しかし公式練習の最終日にケガをし、出場とはならず。先日のミラノ・コルティナ五輪でも代表選出となり、4年越しのリベンジを誓うも、ここでも公式練習で脚を負傷し出場ならず。2大会連続での不運に見舞われました。

近藤選手は自身のインスタグラムを更新し、「2026ミラノオリンピックを最後に、約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました」と発表。周囲の支えに感謝をつづります。

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さらに「競技人生を振り返った時に、もうやり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身とも本気で向き合い、最後まで精一杯やり切ることができました。そして体と心を守る為にも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました」と決断までの思いに言及。「輝かしい成績や、キラキラした世界よりも、辛くて苦しくて逃げたくなることの方がはるかに多かったです。それでも人生において、“本気で頑張った”と思えるものが、私にはもう既に残りました。そのプロセスが臆病だった私を強く逞しく成長させてくれたと思います」とここまでを振り返りました。

今後については「プロスキーヤーとしてライダー活動に転換し、1つの枠に限らず幅広いスキー活動を行っていきます」と意気込み。あわせて「妹・叶音の選手活動サポートも含め、指導者として次世代の育成に携わっていくことも視野に入れております」と語っています。