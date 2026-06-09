森脇健児、母校の日本高校記録誕生の瞬間を生観戦「今も丸刈りで紺のランシャツにピンクのランパン」OBには桐生祥秀、三浦龍司…
お笑い芸人の森脇健児（59）が9日までに、自身のXを更新。母校が記録した日本高校記録更新の瞬間を生観戦したことを報告した。
【写真】驚異的すぎる…森脇健児が観戦した日本高校記録更新の4継メンバー
森脇は「今も丸刈りで紺のランシャツにピンクのランパン 43年前と同じだがタイムが、、、、おめでとうございます日本高校記録！！！！」と投稿。陸上の京都府の高校総体を生観戦し、母校・洛南高校が4×100メートルリレーで高校新記録となる39秒17をマークしたことを写真付きで伝えた。
森脇は同校陸上部の出身。OBには他に桐生祥秀や三浦龍司ら陸上界を代表する選手が数多くいる。
【写真】驚異的すぎる…森脇健児が観戦した日本高校記録更新の4継メンバー
森脇は「今も丸刈りで紺のランシャツにピンクのランパン 43年前と同じだがタイムが、、、、おめでとうございます日本高校記録！！！！」と投稿。陸上の京都府の高校総体を生観戦し、母校・洛南高校が4×100メートルリレーで高校新記録となる39秒17をマークしたことを写真付きで伝えた。
森脇は同校陸上部の出身。OBには他に桐生祥秀や三浦龍司ら陸上界を代表する選手が数多くいる。