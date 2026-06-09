“下着案件で高校退学処分”ちーまき、圧巻のプロポーション 肩書は「普通の女子大生がいい」
ちーまきが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】ちーまきも登場！『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ
7ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。これだけの活躍をしていても「肩書きは“普通の女子大生”がいいです」と語る彼女。その自然体が人気の秘密なのかもしれない。
ちーまきは、2005年9月27日生まれ、福井県出身。趣味は音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦。2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。1st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売中。
同誌には、東雲うみ、つんこ、黒嵜菜々子、佐々木ほのからも登場する。
【写真】ちーまきも登場！『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ
7ページにわたり圧倒的なプロポーションを披露。これだけの活躍をしていても「肩書きは“普通の女子大生”がいいです」と語る彼女。その自然体が人気の秘密なのかもしれない。
ちーまきは、2005年9月27日生まれ、福井県出身。趣味は音楽鑑賞、旅行、バスケットボール観戦。2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。1st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売中。
同誌には、東雲うみ、つんこ、黒嵜菜々子、佐々木ほのからも登場する。