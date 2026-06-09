面識のない大学生に暴行を加え、死亡させた罪に問われた当時17歳の元少年に、熊本地方裁判所は、8日、求刑通り、懲役10年の判決を言い渡しました。

【写真を見る】「反省の言葉は遺族に届いていない」保護観察中に大学生を暴行死させた19歳元少年 求刑通り"懲役10年"の判決 熊本地裁

判決を受けたのは、事件当時17歳で現在19歳の元少年です。

事件・裁判の概要

この裁判は、2024年2月、保護観察中の元少年が熊本市中央区安政町の路上で、面識のない当時22歳の男子大学生の顔を殴ったり、背中を蹴ったりして重傷を負わせ、約9か月後に死亡させた罪などに問われていたものです。

元少年は起訴内容を認めていて、裁判の争点は刑の重さ「量刑」でした。

裁判員裁判での判決

8日、熊本地裁の今泉裕登裁判長は「被告が自堕落な生活を送る中で、この事件は起こるべくして起こり、大学生に『笑われた』と邪推し犯行に及ぶなどして、経緯は理不尽」と指摘しました。

そして「被告から執拗な暴行に及んだ明確な理由の説明がなく、十分に内省を深めたとは言えず、反省の言葉は遺族に全く届いていない」などとして、検察側の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡しました。