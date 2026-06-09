TBS・田村真子アナ、純白ウエディングドレス姿披露に反響「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」「美しすぎて尊い」
TBSの田村真子アナウンサー（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。白い鳥の絵文字を添えて純白のウエディングドレス姿を披露し、「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」「美しすぎて尊い」などと反響を呼んでいる。
【写真】「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」純白ウエディングドレス姿の田村真子アナ ※和装ショットは3枚目
田村アナは、ティアラをつけた純白のウエディングドレス姿、鮮やかな着物をまとった和装姿を写真で披露。
これらの写真に対し、コメント欄には「綺麗…涙が出るくらい綺麗です…！」「ホント可愛いです。どこのプリンセスですか」「和装も洋装もお似合いです」「品があってステキ」「お父さま泣いちゃいますね」「ウエディングドレスも着物も素敵だし似合っていてモデルさんみたい」など、さまざまな声が寄せられている。
田村アナは、2025年12月26日に結婚を発表。同日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも結婚を生報告していた。
【写真】「結婚式？ですか？」「プリンセスすぎる」純白ウエディングドレス姿の田村真子アナ ※和装ショットは3枚目
田村アナは、ティアラをつけた純白のウエディングドレス姿、鮮やかな着物をまとった和装姿を写真で披露。
これらの写真に対し、コメント欄には「綺麗…涙が出るくらい綺麗です…！」「ホント可愛いです。どこのプリンセスですか」「和装も洋装もお似合いです」「品があってステキ」「お父さま泣いちゃいますね」「ウエディングドレスも着物も素敵だし似合っていてモデルさんみたい」など、さまざまな声が寄せられている。
田村アナは、2025年12月26日に結婚を発表。同日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）でも結婚を生報告していた。