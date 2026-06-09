CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」韓国版MVはバズってから最短期間で製作「すごく社内で論議を重ねました」アソビシステム中川社長が語る裏側【Weverse Con Festival】
【モデルプレス＝2026/06/09】アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からデビューした8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。同事務所の社長である中川悠介氏が、Weverse Japan代表のムン・ジス氏とともにメディアの取材に応じ、CUTIE STREETの韓国でのバズりについて語った。
【写真】韓国フェスに登場したCUTIE STREET
「KAWAII LAB.」は2025年7月にWeverse公式コミュニティなどをオープン。CUTIE STREETは2026年3月に韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に初出演し、「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンで披露。大きな話題を呼び、メンバーのチッケム（パフォーマンスのソロ映像）には韓国語でのコメントも多数寄せられた。その2日後にはYES24ワンダーロックホールにて初の韓国単独公演を開催。7月25日・26日には世宗大学・大洋ホールにて2度目の韓国公演が行われる。
中川氏は「実際に今韓国で起こっているCUTIE STREETのバズみたいなものは、本当にこのWeverseさんとうちの中での取り組みでスタートできたのかなと思っています」と言い、「Weverseをやる以前の場合は、多分韓国へ来るってことが、ライブをしてお客さんに見てもらうだけで終わっていたのかなと思っています。Weverseさんと組ませてもらったら、僕たちがライブへ行くと決めてから、そのときにどういったプロモーションで一緒にできるのかみたいなことを相談させてもらって。それで前回、歌番組に出演させてもらったりしたので、そこはすごくいろんな情報をいただきながら、Weverseさんに動いていただいている感じですね」とプロモーション分野でもサポートを受けたという。
「その国ごとのローカルのやり方というか、特徴的なことがたくさんあると思うんですけど、そういうことも僕たちはやっぱり日本のやり方しか知らなかったので勉強になりました」と新たな学びになったとも語った。
また「かわいいだけじゃだめですか？」という印象的なフレーズは、韓国語バージョンでもそのまま日本語を活かしているが、これについて中川氏は「日本のスタイルのまま曲を韓国語で書いているけど、サビは日本語のままみたいなところは、やっぱり日本のアイデンティティというか。そのカワイイカルチャーみたいなものは統一していきたいなと考えています」と今後もその形式は貫いていく方針。
「その韓国語バージョンの歌番組はすごく反響がよかったので、そこから曲のリリースとMVを作るまでは、もう日本で最短期間でやりました」と続け、「特に韓国語バージョンのMVに関しては相当議論をしまして、『韓国で今見られているんだったらK-POPっぽいものにした方がいいんじゃないかな』『いや、日本っぽいMVがいいんじゃないか』みたいなことで、すごくそこは社内で論議を重ねました。その結果、やはりあの曲は日本で生まれた曲であって、日本のカワイイカルチャーの中にあるので、『やはりそのカルチャーのままMVを作るべきだな』という話になって、MVを出すことによってまたすごく反響をいただいたので、やはり僕たちは独自に自分たちが考えたクリエイティビティみたいなものは貫いていった方がいいなと思っています」と反響を見たうえでの見解を明かした。
また「今回Weverseさんと組んでその歌番組に出れたというきっかけを掴んだけど、（韓国内で）受けている理由というか、受けているものは日本で作り出しているカルチャーなのかなと感じています」とバズった理由を分析していた。
アソビシステムはアーティストの髪型やファッションにおいて本人の自由を重要視しているが「そのようなアイデンティティ・主体性を重要視することが、アーティストの生命力の延長にとっても要になると考えているか？」という質問には、「髪型、ファッション、私服とかは全て自由にしています。自分たちのアイデンティティ、自分たちが考えていることを、自分たちが発信する力みたいなものを強くしていきたいなと考えています。楽しみながらこの仕事をやっていって、その発信がまたグループとして強くなる、みたいな掛け算をしていきたいなというのが僕たちの考え方です」と回答した。
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
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◆CUTIE STREET、韓国内で話題沸騰
「KAWAII LAB.」は2025年7月にWeverse公式コミュニティなどをオープン。CUTIE STREETは2026年3月に韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に初出演し、「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語バージョンで披露。大きな話題を呼び、メンバーのチッケム（パフォーマンスのソロ映像）には韓国語でのコメントも多数寄せられた。その2日後にはYES24ワンダーロックホールにて初の韓国単独公演を開催。7月25日・26日には世宗大学・大洋ホールにて2度目の韓国公演が行われる。
◆CUTIE STREETの韓国プロモーション裏話
中川氏は「実際に今韓国で起こっているCUTIE STREETのバズみたいなものは、本当にこのWeverseさんとうちの中での取り組みでスタートできたのかなと思っています」と言い、「Weverseをやる以前の場合は、多分韓国へ来るってことが、ライブをしてお客さんに見てもらうだけで終わっていたのかなと思っています。Weverseさんと組ませてもらったら、僕たちがライブへ行くと決めてから、そのときにどういったプロモーションで一緒にできるのかみたいなことを相談させてもらって。それで前回、歌番組に出演させてもらったりしたので、そこはすごくいろんな情報をいただきながら、Weverseさんに動いていただいている感じですね」とプロモーション分野でもサポートを受けたという。
「その国ごとのローカルのやり方というか、特徴的なことがたくさんあると思うんですけど、そういうことも僕たちはやっぱり日本のやり方しか知らなかったので勉強になりました」と新たな学びになったとも語った。
◆「かわだめ」韓国版MVは「相当議論をしまして」
また「かわいいだけじゃだめですか？」という印象的なフレーズは、韓国語バージョンでもそのまま日本語を活かしているが、これについて中川氏は「日本のスタイルのまま曲を韓国語で書いているけど、サビは日本語のままみたいなところは、やっぱり日本のアイデンティティというか。そのカワイイカルチャーみたいなものは統一していきたいなと考えています」と今後もその形式は貫いていく方針。
「その韓国語バージョンの歌番組はすごく反響がよかったので、そこから曲のリリースとMVを作るまでは、もう日本で最短期間でやりました」と続け、「特に韓国語バージョンのMVに関しては相当議論をしまして、『韓国で今見られているんだったらK-POPっぽいものにした方がいいんじゃないかな』『いや、日本っぽいMVがいいんじゃないか』みたいなことで、すごくそこは社内で論議を重ねました。その結果、やはりあの曲は日本で生まれた曲であって、日本のカワイイカルチャーの中にあるので、『やはりそのカルチャーのままMVを作るべきだな』という話になって、MVを出すことによってまたすごく反響をいただいたので、やはり僕たちは独自に自分たちが考えたクリエイティビティみたいなものは貫いていった方がいいなと思っています」と反響を見たうえでの見解を明かした。
また「今回Weverseさんと組んでその歌番組に出れたというきっかけを掴んだけど、（韓国内で）受けている理由というか、受けているものは日本で作り出しているカルチャーなのかなと感じています」とバズった理由を分析していた。
アソビシステムはアーティストの髪型やファッションにおいて本人の自由を重要視しているが「そのようなアイデンティティ・主体性を重要視することが、アーティストの生命力の延長にとっても要になると考えているか？」という質問には、「髪型、ファッション、私服とかは全て自由にしています。自分たちのアイデンティティ、自分たちが考えていることを、自分たちが発信する力みたいなものを強くしていきたいなと考えています。楽しみながらこの仕事をやっていって、その発信がまたグループとして強くなる、みたいな掛け算をしていきたいなというのが僕たちの考え方です」と回答した。
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
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