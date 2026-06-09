80歳・藤岡弘、長女・天翔愛と笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”披露「やだなんか泣きそう」「ステキな笑顔ですね」 雑誌『andGIRL』ウエディング特集に親子で登場
俳優の藤岡弘、（80）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女で俳優の天翔愛（24）と5日発売の雑誌『andGIRL』（DONUTS）のウエディング特集に親子で登場した藤岡は、笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”を披露した。
【写真】「やだなんか泣きそう」笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”が公開された藤岡弘、＆天翔愛
藤岡と天翔は同特集で、いつか訪れる“その日”をシミュレーションし、幸せな花嫁とその父親として心温まる2ショットを披露。天翔は旬のドレス7着の着こなしを見せた。投稿では、「ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に。花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と撮影での心境をつづり、計5枚の写真をアップした。
ファンからは「やだなんか泣きそうです 素敵な写真」「素敵なお二人ですね 自分は将来藤岡さんみたいな素敵な人と結婚したいです」「その日が来るのは父親としては複雑な気分だけど。お二人ともステキな笑顔ですね」「弘さん、若々しい」「カッコ良すぎ&若過ぎますです」「藤岡さんに『お前に娘はやらん!!』って言われたい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「やだなんか泣きそう」笑顔あふれる“父娘ウエディングショット”が公開された藤岡弘、＆天翔愛
藤岡と天翔は同特集で、いつか訪れる“その日”をシミュレーションし、幸せな花嫁とその父親として心温まる2ショットを披露。天翔は旬のドレス7着の着こなしを見せた。投稿では、「ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に。花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と撮影での心境をつづり、計5枚の写真をアップした。
ファンからは「やだなんか泣きそうです 素敵な写真」「素敵なお二人ですね 自分は将来藤岡さんみたいな素敵な人と結婚したいです」「その日が来るのは父親としては複雑な気分だけど。お二人ともステキな笑顔ですね」「弘さん、若々しい」「カッコ良すぎ&若過ぎますです」「藤岡さんに『お前に娘はやらん!!』って言われたい」などのコメントが寄せられている。