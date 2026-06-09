「筋トレ怠らず頑張っています」魔裟斗の妻・矢沢心、引き締まった美ボディ＆現在の身長・体重を公開「カッコイイ」「素敵過ぎます」 45歳、3児の母
元K-1世界王者の魔裟斗（47）の妻でタレントの矢沢心（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。引き締まった美スタイルを披露し、現在の身長と体重も公表した。
【写真】「身長161センチ 体重46.5キロ」引き締まった美ボディを披露した矢沢心
矢沢は「4月5月6月 新学期が始まったり卒業シーズンでもありわが家の子供たちも行事ぎっしり。1日に娘の学校や息子の学校を行き来し 学校で楽しそうな姿 友だちと笑顔で過ごす姿 先生たちの細かなサポート ママ友から聞く子どもたちの姿に 成長を感じ取ることが出来て嬉しいです」と母親としての近況を報告。
続けて、「私は筋トレ怠らず頑張っています 身長161センチ 体重46.5キロ 最近は栄養素について興味があるので年齢とともに足りない栄養を補うようにしています。暑くなってくると食べれなくなったり疲労がたまると不摂生になるし家族の食事管理も気をつけなきゃ。私はプロテインを飲むようにしています」と日々の努力も明かし、美スタイルがあらわなトレーニングウェア姿での正面と後ろ姿の写真をそれぞれアップした。
コメント欄では「身長が一緒ぐらいなのですごく参考になります」「ブラボー」「カッコイイ」「素敵過ぎます」などの声が寄せられている。
矢沢と魔裟斗は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「身長161センチ 体重46.5キロ」引き締まった美ボディを披露した矢沢心
矢沢は「4月5月6月 新学期が始まったり卒業シーズンでもありわが家の子供たちも行事ぎっしり。1日に娘の学校や息子の学校を行き来し 学校で楽しそうな姿 友だちと笑顔で過ごす姿 先生たちの細かなサポート ママ友から聞く子どもたちの姿に 成長を感じ取ることが出来て嬉しいです」と母親としての近況を報告。
コメント欄では「身長が一緒ぐらいなのですごく参考になります」「ブラボー」「カッコイイ」「素敵過ぎます」などの声が寄せられている。
矢沢と魔裟斗は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。