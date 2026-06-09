【梅雨前線南下で本州の雨は次第に止む】

きょうは低気圧の影響で北海道で断続的に雨が降るでしょう。本州付近も梅雨前線の影響で、朝は雨の所が多くなりますが、日中は次第に雨は止む見込みです。関東の雨は朝までですが、夕方以降は関東北部でにわか雨の所がありそうです。大阪、名古屋、仙台の雨も朝までで、仙台では日中日差しも出るでしょう。北陸は昼前まで雨の所が多くなります。九州南部は梅雨前線の影響が続き、本降りの雨の時間が長くなる見込みです。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :17℃ 釧路:18℃

青森 :19℃ 盛岡:21℃

仙台 :25℃ 新潟:20℃

長野 :22℃ 金沢:22℃

名古屋:26℃ 東京:24℃

大阪 :24℃ 岡山:25℃

広島 :26℃ 松江:24℃

高知 :24℃ 福岡:25℃

鹿児島:23℃ 那覇:30℃

【あすから土曜は西日本中心に梅雨の晴れ間】

あすは梅雨前線がさらに南に下がり、西日本や東日本で広く日差しが届くでしょう。ただ、関東は沿岸中心に雲が広がりやすく、狭い範囲でにわか雨の可能性があります。沖縄ではあす、梅雨前線の影響で大雨のおそれがあります。東北や北陸では、しばらくまとまった雨はなく、梅雨入りは来週後半以降になるでしょう。