TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

【梅雨前線南下で本州の雨は次第に止む】
きょうは低気圧の影響で北海道で断続的に雨が降るでしょう。本州付近も梅雨前線の影響で、朝は雨の所が多くなりますが、日中は次第に雨は止む見込みです。関東の雨は朝までですが、夕方以降は関東北部でにわか雨の所がありそうです。大阪、名古屋、仙台の雨も朝までで、仙台では日中日差しも出るでしょう。北陸は昼前まで雨の所が多くなります。九州南部は梅雨前線の影響が続き、本降りの雨の時間が長くなる見込みです。

きょうの各地の予想最高気温は、
札幌　:17℃　釧路:18℃
青森　:19℃　盛岡:21℃
仙台　:25℃　新潟:20℃
長野　:22℃　金沢:22℃
名古屋:26℃　東京:24℃
大阪　:24℃　岡山:25℃
広島　:26℃　松江:24℃
高知　:24℃　福岡:25℃
鹿児島:23℃　那覇:30℃

【あすから土曜は西日本中心に梅雨の晴れ間】
あすは梅雨前線がさらに南に下がり、西日本や東日本で広く日差しが届くでしょう。ただ、関東は沿岸中心に雲が広がりやすく、狭い範囲でにわか雨の可能性があります。沖縄ではあす、梅雨前線の影響で大雨のおそれがあります。東北や北陸では、しばらくまとまった雨はなく、梅雨入りは来週後半以降になるでしょう。