トリンドル玲奈、悩みは生後3カ月の我が子が“母乳を飲みすぎる”　リアルな会話にスタジオ爆笑「かわいい」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月2日（火）の同番組には、ママになったばかりのトリンドル玲奈がゲスト出演した。

第1子が生後約3カ月を迎えたトリンドルは、母乳に関する悩みを明かし…。

【映像】トリンドル玲奈、打ち合わせ中に授乳をはじめ…リアルな会話に「かわいい」の声

番組では、トリンドルが1日の育児スケジュールを公開。そこで朝6時に最初の授乳をし、その3時間半後にも母乳をあげていることが判明する。これにトリンドルは、「母乳をあげているとずっと（子どもに）欲しがられる」と、新米ママとしての悩みを語った。

「あれは大丈夫なんですか？」と心配を口にしたトリンドルに、藤本は「あれは大丈夫」と断言。続けて「母乳は欲しがったらいつでも飲ませていいのが母乳の良さ。欲しがるだけ飲ませていい」と語り、トリンドルを安心させた。

実は、番組のリモート打ち合わせ中も授乳をしていたというトリンドル。公開された音声では、画面をオフにしていたトリンドルが突然大笑いする場面も。

「飲みすぎちゃったんでしょ？今」「寝ながら飲むからだよ」などと、急に子どもとの会話が始まったトリンドルに、スタジオの藤本と横澤は「全然戻ってこない！」「向こうの世界に行っちゃってる」と思わず吹き出してしまった。

「まだ飲み方もそんなにうまくないですもんね」と横澤が微笑むと、トリンドルは「そうなんですよ。やっと飲めるようになってきて、ゴクゴク聞こえるようになってきた」と嬉しそうにコメント。初々しい新米ママの姿に、藤本と横澤は「かわいい！」と頬が緩みっぱなしだった。