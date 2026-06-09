6月27日21時よりフジテレビ系で放送される『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』。新作短編4本のうち2作品目として、趣里が初主演を務める『実家じまい』が発表された。

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タモリがストーリーテラーを務める本シリーズは、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送を続けてきた。各時代を代表する作家や脚本家と俳優を掛け合わせ、その名の通り“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた人気シリーズである。今回は珠玉の新作短編4本が放送される。先に1作品目として上川隆也主演の『遺体は一体……』が発表されており、今回はその第2弾となる。

『実家じまい』で主演を務める趣里が演じるのは、30代の会社員・夏目沙耶。共演には佐伯日菜子、伊勢志摩が名を連ね、佐伯は沙耶の母・恵美子を、伊勢は沙耶の実家がある団地の住人・松野さとみをそれぞれ演じる。脚本は『墓友』の吉井三奈子、演出は松木創が担当する。

物語は、唯一の家族だった母の葬儀を終えた沙耶（趣里）が、古い団地にある実家を片付けに来るところから始まる。過干渉だった母への忌まわしさを思い出し、母が手作りした品々も処分するが、ゴミ出しを終えて家に戻ると「捨てるな！」「バチあたり！」という貼り紙とともに、すべてが戻されていた。翌週末、片付けの続きをしていた沙耶のもとに、手作りクッキーを持った松野（伊勢志摩）が訪れ、母の味だと気付いた沙耶に異常なほど喜ぶ松野の様子に、沙耶は薄気味悪さを感じていく。

初主演となる趣里は「エンターテイメントとしてとても好きで幼い頃から見ていたので、『世にも奇妙な物語』の中に入って作品をつくることができるのだと思うとすごくうれしかったです」とコメント。演じる役どころについては「怖いけれど親子の話でもあるので、状況は違ったとしても誰にでも起こり得る話ですし、身近に感じられる物語でした」と語っている。

■趣里（夏目沙耶役）コメント・『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想“あの”世にも奇妙な物語!?と思いました。エンターテイメントとしてとても好きで幼い頃から見ていたので、『世にも奇妙な物語』の中に入って作品をつくることができるのだと思うとすごくうれしかったです。（出演する作品に）どんな奇妙さがあるのだろうとワクワクしました。

・『実家じまい』の台本を読んだ感想ホラーだ…と思いました。怖いけれど親子の話でもあるので、状況は違ったとしても誰にでも起こり得る話ですし、身近に感じられる物語でした。人間の怖さにゾクッとしました。

・主人公・沙耶を演じてみて沙耶は一見落ち着いた冷静な人物のようでありますが、逃げたいけど逃げ切れない想いや、どこかに母親に対する愛を捨てきれない気持ちを抱えています。精神的に追い込まれるようなものも感じつつとても濃密な撮影でした。

・視聴者への見どころやメッセージ“実家じまい”と親子の関係を描いているので、誰でも身近に感じるお話だと思いますし、人には言えない内側からじわじわくる怖さや、違和感みたいなものを感じながら見てもらえたらと思います。色んな伏線が散りばめられているので、それを追いながらぜひ楽しんでもらえたらうれしいです。

■松木創（演出）コメント脚本の吉井さんとは『墓友』以来。今作も、日常をじわじわと蝕む怖さに満ちていて、プロットの段階からニヤニヤが止まらなかったのですが、撮影が始まると、止まらないでは済まなくなりました。趣里さんの、迫力と緊張感が漲（みなぎ）る芝居により、脚本の魅力が何倍にも増幅されたので、興奮しっぱなしだったんです。さらに、伝説的ホラークイーン佐伯日菜子さんの参戦も叶（かな）い、ホラー味あふれる怪演にしびれました。そんな最強の布陣のおかげで、極私的には、久々に満足のいくレベルの、ぞっとする映像が撮れたのではないかと思っています。ぞっとしたい方、お待ちしております。（文＝リアルサウンド編集部）