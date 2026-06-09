TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』より、永作博美らメインキャストのクランクアップコメントが公開された。

参考：『時すでにおスシ!?』“みなと”永作博美が見つけた原点 “おいしい”がつなぐ未来へ

本作は、永作演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。そのほか、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎が出演している。

第9話では、みなと（永作博美）がスーパーの新店舗で店長にならないかと打診され、将来の選択に悩む姿が描かれた。最終回では、鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなとに吐露した大江戸（松山ケンイチ）。みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。鮨アカデミーはいよいよ最終日を迎え、卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることになる。

主演の永作をはじめ、松山、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎がそれぞれの場所でオールアップを迎えた。クランクインから約4カ月にわたって撮影に臨んできたキャスト陣は、笑顔で撮影を締めくくった。永作・松山のオールアップには、本作らしい“寿司桶の花束”と“大きなしゃもじ”が用意され、二人は驚きながらも喜びを噛みしめ、共演者やスタッフへの感謝と本作への想いを語った。

永作は「これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！」と撮影の日々を振り返った。松山は「みなさんのおかげで"大江戸海弥"が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています」と感謝の気持ちを述べた。

コメント永作博美（待山みなと役）

終わりが来ることは素晴らしいことだと分かっていても、やっぱり寂しいです。松山さんとは久しぶりに共演できてとても嬉しかったですし、たくさん引っ張っていただきました。また、これだけ年代が違うチームでお芝居ができたことは、私にとってかけがえのない経験になりました！ 毎日撮影に行くのが楽しみで、鮨アカデミーがもう無くなってしまったのは残念ですが、みなさんのお陰で素敵な時間を過ごせました。ありがとうございました！

松山ケンイチ（大江戸海弥役）

永作さんとは久しぶりの共演で、18年経ったので今回はあわよくば僕が引っ張れる部分があればと思っていたのですが、結局ずっと永作さんに引っ張っていただきました。その関係は変わらないんだなと、改めて感じました。スタッフのみなさんにも同じ思いがあり、みなさんのおかげで“大江戸海弥”が偏屈だけど、魅力的で面白いキャラクターになれたと思っています。本当に感謝しています。ありがとうございました！

ファーストサマーウイカ（柿木胡桃役）

鮨アカデミーのメンバーとしてこのドラマに参加できて本当に嬉しかったです！ クランクインした時に「このドラマには悪い人が1人も出てこない」と聞きましたが、現場のキャストもスタッフさんも本当にその通りで良い人ばかりでした！（笑） 永作さんが「こんな良い現場、そうそうないよ」と言ってくださったのが、すごく心に残っています。一生忘れないで“スシ”、またどこかでお会いできるように、これからも頑張りたいと思います！ 本当に約4か月間ありがとうございました！

中沢元紀（待山渚役）

まさか新幹線の中でオールアップを迎えるとは思っていなくて、人生に一度あるかないかの経験に素直に嬉しく思います！ 現場では、撮影スタッフのみなさんのチームワークがすごくて、自分はとても恵まれているなと改めて実感しました。永作さんはじめ、素敵なみなさんに囲まれて、渚と一緒に僕自身も成長できたと思います。これからもまた成長した姿をお見せできるよう頑張りたいと思います！ ありがとうございました！

山時聡真（森蒼斗役）

この撮影期間は、本当に鮨と仕事が好きになった時間でした。でも毎回オンエアを見ながら、悔しい思いもたくさんありました。頼もしい先輩方とお芝居する中で、不安や緊張で思うようにできなかったことも多くあったのですが、絶対にみなさんの背中を越えてみせます！ これからも成長していく姿をお見せできるよう頑張ります！ ありがとうございました！

杏花（崎田愛華役）

本当に毎回この現場に来るのが楽しみで、撮影した日数は多くなかったのですが、帰るたびに「もっとこの現場にいたい」と思うほど毎日が幸せでした。もっともっとみなさんと一緒にいたかったです。そして、大好きで昔から尊敬する先輩方とご一緒できたことが嬉しく、スタッフのみなさまの温かさにもたくさん助けられました。またみなさんにお会いできるように頑張ります！ 私もこの現場が“大スシ（大好き）”です！

平井まさあき（男性ブランコ）（沼田大役）

僕は杏花さんと一緒に“おしゃべり仲間”として、ほっこりとした話題を交わすシーンが多かったので、本当に毎回とても楽しかったです！ スタッフのみなさんの優しさにあふれた現場の空気も最高でした。僕はこのドラマが“大スシ（大好き）”です！

猫背椿（小宮山蘭子役）

スタッフのみなさんもとても温かく優しく、そしてお話自体がとても優しくて可愛らしくて、そんな現場に参加させていただき、一員のように迎えていただけたことが本当に幸せでした。本当にありがとうございました！

関根勤（横田宗満役）

12年ぶりの（民放）連続ドラマで、お話をいただいた時は大変嬉しかったのですが、不安もありました。自分が出演したドラマのオンエアを見ると、今までどこか浮いているような気がして……。今回もそうならないか心配していたのですが、みなさんがとても優しくて安心して現場に立つことができました。本当に素敵なドラマに参加できて嬉しかったです。この経験を糧にこれからも頑張って生きていけると思います！ ありがとうございました。

有働由美子（磯田泉美役）

本当に永作さんにただただついていき、“永作博美の親友役”というだけで受けさせていただきました。何もしなくても永作さんにつられて泣いたり笑ったり、俳優さんとはこういうものなのかと学ばせていただきました。毎回遊園地に来るみたいな気持ちで、できれば明日も現場に来たいくらいです（笑）。本当に素晴らしい経験をさせていただいて、ちょっと早いですが冥土の土産になりました。本当にありがとうございました！

佐野史郎（立石船男役）

本当にいろいろな経験をさせていただき、無事に最後まで撮影を終えられることが何よりも嬉しく、少しホッとしているところです。そして、鮨の美味しいこと（笑）。こんな美味しい仕事があるのかなと思いながら、毎日楽しく過ごしました。素敵なメンバーと出会えて、本当に楽しい4か月間でした。本当にありがとうございました！（文＝リアルサウンド編集部）