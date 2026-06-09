スキージャンプ女子の高梨沙羅（29）は6月4日、Instagramを更新。長年支えてくれた大切な人への思いをつづった。

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高梨は、自身がお姫様抱っこされている写真とともに「小さい頃からずっと憧れの先輩」「17の頃から何があっても側で支えてくれる人」と大切な存在を紹介。「良い時も悪い時も瞬間を切り取ってくれる人」と感謝を伝えた。

さらに、「私の人生の中で誇れるものがあるとするなら、ほんの少しでもそんな人たちの人生に関われた事」と心境を吐露。関係者らとバーベキューを楽しむ写真も公開し、長年の絆を感じさせた。

最後は「またこの場所に戻ってくる事ができて幸せな時間でした」と締めくくり、特別な時間を振り返った。



【画像】大切な人にお姫様抱っこされる高梨沙羅（画像は高梨沙羅Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「投稿を読んでうるっと来てしまいました」「ほっこりしました」「素敵な人達に囲まれて楽しそうな沙羅ちゃん」「大切な方々と一緒に過ごせる時間は貴重です！」「抱っこしてもらってる沙羅ちゃんが可愛らしい」「さらちゃんの人徳かと思いますよ」「素敵な方々に恵まれるのも、さらちゃんの人徳かと思います」「お姫様抱っこ懐かしい」「高梨さん泣いてる？それとも笑ってる？」「支え合える仲間は人生の宝物」「ステキ過ぎます」などコメントが寄せられた。