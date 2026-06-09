東京ビジュアルアーツ・アカデミー発のフォトイベントが今年も開催 写真学科の学生・卒業生による作品展など
東京ビジュアルアーツ・アカデミー写真学科は、フォトイベント「V Photo fair」を6月11日（木）から6月21日（日）まで開催する。会場は原宿の「Creative Space Akademeia 21 Harajuku」。入場は無料。
同校の写真学科に在籍する学生や卒業生による作品展示会と、写真集を中心としたブックフェア、トークショーなどを行うイベント。昨年初開催されて反響を呼んだイベントの2回目となる。
前半は東京・名古屋・大阪・福岡の姉妹校4校による合同作品展示会、後半は写真集やZINEを中心としたブックフェア「V Photobook Fair」の2部構成で展開される。
ブックフェアには約20組の出版社や作家が出展し、作り手と来場者が直接写真について語り合える交流の場を目指すという。
合同作品展示会（4校合同）会期：2026年6月11日（木）～6月18日（木）※6月16日は休廊 時間：11時00分～19時00分
V Photobook Fair（ブックフェア）会期：2026年6月20日（土）～6月21日（日） 時間：12時00分～19時00分
会場
Creative Space Akademeia 21 Harajuku
東京都渋谷区神宮前5-27-7 アルボーレ神宮前1F/2F