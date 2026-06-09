●雲の目立つ空模様。朝のうちはにわか雨に注意を

●最高気温は各地25度前後。内陸や瀬戸内側ほど少々蒸し暑い

●あす10日(水)は天気回復。朝はヒンヤリ空気に



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きのう8日(月)は午後になっても、雨雲がしつこく県内に流れ込みました。

昨夜は一度まとまった雨雲が東へ抜けましたが、きょう9日(火)午前6時20分現在はところどころに弱い雨雲が掛かっていて、朝のうちはにわか雨に注意が必要です。





雲の様子を広い範囲で見ていくと、南西から北東にかけて帯状の雲が、西日本から東日本を覆うようにべったりと広がっています。

県内はきのう8日(月)のように大きく天気の崩れる心配はありませんが、きょう9日(火)は一日雲が広がり続けると見込んでいます。





日ざしは控えめでも、きょう9日(火)の最高気温は山口市内で27度まで上がる予想です。

概ねこの時期らしい気温ですが、きのう8日(月)の雨で湿気が多く空気はジメっと感じられそうです。



またきょう9日(火)の日中は少々蒸し暑くなりますが、あす10日(水)の朝はこの時期にしては空気が冷たく感じられそうです。

今夜は冷房などで、身体を冷やしすぎないように注意してください。





きょう9日(火)も全般的に雲の目立つ空模様となりそうです。

朝はところどころでにわか雨の心配がありますが、日中は時折雲の隙間から日ざしの届くタイミングがあるでしょう。





最高気温は各地25度前後。内陸や瀬戸内側は少々蒸し暑くなりますが、日本海側は23度くらいにとどまるところが多く、暑さは控えめとなりそうです。





紫外線情報です。

雲が多くても、薄日が差すとところどころで紫外線がやや強くなりそうです。





あす10日(水)は朝から青空が広がるでしょう。朝は空気がヒンヤリするものの、日中は最高気温が30度に達する見込みで寒暖差にも注意が必要です。

また梅雨前線が南西諸島付近に停滞する影響で、13日(土)までは天気が安定。気温も高く、蒸し暑い日々となりそうです。

14日(日)からは再び梅雨の時期らしい、分厚い雲の目立つ空模様が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）