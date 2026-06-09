東雲うみ、ワイルドな新境地グラビア 『FLASH』で10ページ大特集
東雲うみが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭ページに登場した。
【写真】表紙＆巻頭は東雲うみ！『FLASH』に登場したつんこ
シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新味あふれる姿は必見だ。
東雲は9月26日生まれ、埼玉県出身。T162・B90(G)W59H100。大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍している。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラ作りの動画が大人気で、登録者数は117万人。
同誌には、ちーまき、つんこ、黒嵜菜々子、佐々木ほのからも登場する。
【写真】表紙＆巻頭は東雲うみ！『FLASH』に登場したつんこ
シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新味あふれる姿は必見だ。
東雲は9月26日生まれ、埼玉県出身。T162・B90(G)W59H100。大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍している。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラ作りの動画が大人気で、登録者数は117万人。
同誌には、ちーまき、つんこ、黒嵜菜々子、佐々木ほのからも登場する。